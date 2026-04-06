Jurado valora aprendizaje en Chiapas

Tras sumar su primer top-10 de la temporada 2026 de Nascar México Series, el piloto chihuahuense, Omar Jurado, valoró lo acontecido en la segunda fecha celebrada en el Súper Óvalo Chiapas.

El representante de la escudería Alessandro’s Racing vivió una gran experiencia en la carrera “Chiapas Extraordinario por Naturaleza 200”, alejándose de los duros contactos que marcaron la competencia, para cerrar en el 10.º lugar.

“Afortunadamente conseguimos salir muy bien librados, mejorando mucho de lo hecho en la primera fecha”, declaró el piloto, quien recordó que correr en este autódromo nunca es sencillo, pues se trata de un escenario muy exigente.

Jurado se prepara desde ahora para desembarcar en Tulum, los días 25 y 26 de abril en una carrera histórica que tomará al aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto.

“Toca seguir enfocados, se viene un compromiso en el que nos enfrentamos a lo desconocido. Eso no solo es desafiante, sino motivante, porque todos los equipos y pilotos llegaremos bajo las mismas circunstancias para ser parte de esa carrera histórica en Tulum”, sentenció.