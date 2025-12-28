Just Runners cierra el año 2025

El Club Just Runners llevó a cabo su último entrenamiento del año en el parque recreativo Caña Hueca, escenario habitual de sus sesiones, con lo que dio por concluido su ciclo de actividades correspondientes al 2026, cerrando una etapa marcada por constancia, disciplina y crecimiento deportivo.

La sesión reunió a atletas de diferentes niveles, quienes aprovecharon el entrenamiento para reforzar la convivencia y evaluar el trabajo hecho a lo largo del año. Con ello, el grupo despidió formalmente su calendario competitivo y de preparación, destacando el compromiso de cada uno de sus integrantes dentro y fuera de la pista.

Como parte de sus próximos retos, algunos integrantes de Just Runners participarán en la tradicional Carrera del Parachico, una de las competencias más representativas del arranque de año en Chiapas y en la que el club espera obtener buenos resultados y confirmar el avance conseguido luego de meses de preparación.

El cierre del año también sirvió como espacio para motivar a nuevos corredores a integrarse al proyecto, resaltando que Just Runners mantiene abiertas sus puertas a deportistas que deseen iniciar o fortalecer su proceso en el Atletismo recreativo y competitivo.

En ese sentido, el club anunció que los entrenamientos del 2026 comenzarán el primer viernes del año, nuevamente en las instalaciones de Caña Hueca, retomando actividades con sesiones enfocadas en resistencia, técnica y fortalecimiento, de cara a los compromisos del nuevo calendario.

De esta forma Just Runners reafirma su objetivo de fomentar el deporte, la constancia y el trabajo en equipo, apostando por un nuevo año lleno de retos, metas renovadas y presencia en competencias importantes del calendario atlético estatal.