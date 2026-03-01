Juventus es el nuevo campeón

Con dramatismo, intensidad y emociones al límite, Juventus Tuxtla se proclamó campeón de la Liga Tux 7, en la categoría infantil menor, luego de imponerse en la gran final ante Leones de Tuxtla, en un duelo celebrado en las instalaciones de Fut 7 San Ángel.

El partido respondió a las expectativas desde el silbatazo inicial. Ambas escuadras salieron decididas a imponer condiciones, mostrando orden táctico, presión alta y una entrega total en cada sector del campo. Juventus apostó por la posesión y la amplitud por las bandas, mientras que Leones optó por un planteamiento equilibrado, priorizando el bloque defensivo y salidas rápidas al frente.

MVP

La figura indiscutible del encuentro fue Santiago Cruz, autor de un doblete que marcó el rumbo del campeonato. El atacante mostró temple y contundencia en el área, aprovechando los espacios generados por el trabajo colectivo. Su primer tanto encendió el ánimo de su equipo y obligó a Leones a adelantar líneas, generando un cierre todavía más emocionante.

Leones buscó responder con intensidad. En ese intento emergió la figura de Carlos “El Pulpo” Velasco, guardameta que firmó una actuación sobresaliente. Con atajadas espectaculares y reflejos notables, mantuvo con vida a su escuadra en los momentos de mayor presión. Su desempeño a lo largo del certamen le valió ser reconocido como el mejor portero del torneo, distinción que confirmó incluso en el duelo definitivo.

Cuando el compromiso entraba en su fase más tensa, apareció nuevamente Cruz para concretar su segundo tanto, desatando la euforia en la banca juventina y en la grada. El gol terminó por inclinar la balanza en favor de Juventus, que supo manejar los minutos finales con inteligencia y disciplina defensiva.

Al concluir el encuentro, los jugadores celebraron con emoción el campeonato, conscientes del esfuerzo hecho durante toda la temporada. Del otro lado, Leones se retiró con la frente en alto, tras protagonizar una final digna y competitiva que mantuvo expectante al público hasta el último instante.

La Liga Tux 7 cerró así una edición memorable en la categoría infantil menor, reafirmando el crecimiento del Futbol 7 formativo en Tuxtla, y consolidando escenarios como Fut 7 San Ángel como semillero de talento y pasión deportiva.