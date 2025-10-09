Juventus se impone con autoridad ante DTS 2.0

Contundencia y determinación llevaron a Juventus a sumar su segundo triunfo de la campaña, con un contundente marcador de 6-2 a costa del “sotanero” DTS 2.0, en acciones de la fecha 6 del Torneo Héroes Bonampak. El encuentro se desarrolló en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Uziel Hernández tuvo una tarde de inspiración por los italianos al lograr cuatro dianas. Martín Mendoza y Sergio Trujillo hicieron los otros tantos. Del lado rival, Víctor Durán hizo los dos, pero no fueron suficientes para evitar su sexta derrota en fila.

Destacó también la goleada que Impresos Tuxtla propinó al Santa Cruz por 6-1, con triplete de Hugo Zea, además de las anotaciones de Ángel Hernández, David López y Marvin Martínez. Por el oponente, el de la honra lo consiguió Joaquín Méndez.

Brasil FC vuelve a la carga

En otros resultados, sobresale la victoria de Brasil FC por marcador de 6-5 sobre Ice Cars FC, en uno de los choques más atractivos de la sesión.

Los brasileños sumaron su cuarta conquista de la temporada con triplete de Leonardo Hernández, doblete de Erick Estrada y un gol de Jonathan Hernández. Por su rival descontaron Juan Ruiz (2), Marcelo Clemente (2) y Gustavo Gómez.

También hubo sorpresas

Por su parte, Ambulancias Colibrí FC perdió su calidad de invicto ante Jaguares, por marcador de 4-5.

El que además fue el primer triunfo del certamen para los felinos se labró con sendos dobletes de Janet Sevilla y Cristóbal Marín. Mauricio Ramírez aportó el otro gol, y del lado de las aves anotaron Ángel Mata, Roger Arias, Carlos Márquez y Edson Ramírez.

Otro resultado rompequinielas fue la victoria de Peña FC por 5-4 sobre Grillos FC. Ramón Avendaño lideró al cuadro vencedor con par de dianas, en tanto que Pablo Peña, Víctor Coto y Ulises Pérez completaron la cuenta; por los insectos descontaron Víctor Álvarez —autor de un “hat-trick”— y Frank Méndez.

Finalmente, se registró un empate 3-3 entre Los Alcohólicos y Justo Abogado FC. Por los bebedores marcaron Wilber Hernández, William Hassen y Diego Salazar, mientras que por los “licenciados” brillaron Erick Hernández, Luis Abarca y Diego Cárdenas.