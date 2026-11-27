Juventus y Boca Juniors protagonizaron un encuentro que terminó con empate 1-1, como parte de la jornada 9 de la Liga Tuchtlán, celebrado en el campo de Caña Hueca, donde se repartieron las unidades tras un duelo que mantuvo la emoción hasta el final.

El enfrentamiento reunió a dos conjuntos que buscaron imponer condiciones desde el arranque, con la intención de sumar tres puntos importantes en la competencia. Sin embargo, la igualdad en el marcador reflejó el equilibrio que prevaleció entre ambos, que encontraron en sus respectivos anotadores la oportunidad de hacerse presentes en el resultado.

Por parte de Boca Juniors, Diego Martínez fue el encargado de marcar el tanto que permitió a su equipo mantenerse en la pelea durante el partido. El atacante respondió en el momento oportuno para darle ventaja a su escuadra y alimentar sus aspiraciones de quedarse con la victoria.

Juventus, por su parte, encontró en Carlos Paz al jugador que firmó el gol de la igualada. Su anotación permitió a los suyos seguir en la disputa y evitar que Boca Juniors se llevara el triunfo, para finalmente establecer el 1-1 definitivo.

El resultado dejó un punto para cada equipo en una jornada que continúa ofreciendo encuentros de competitividad y emociones dentro de la Liga Tuchtlán, torneo que reúne a conjuntos locales en la búsqueda de avanzar en la clasificación.

Con este empate, Juventus y Boca Juniors sostener el ritmo de competencia en el certamen, mientras se preparan para sus próximos compromisos, con el objetivo de mejorar su posición y continuar sumando en las siguientes fechas.

El parque Caña Hueca fue nuevamente escenario de la actividad futbolística de la liga, que sigue dando espacio a las escuadras para demostrar su nivel y mantener viva la pasión por el balompié en la capital chiapaneca.