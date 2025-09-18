Kachabachitaz se queda con la corona

El conjunto de Kachabachitaz firmó una participación histórica en la Copa Chiapas Tux 7 al consagrarse campeón luego de un desempeño impecable durante todas las fases del torneo. La escuadra demostró desde la primera jornada su fortaleza, dominio colectivo y efectividad ofensiva, características que le permitieron superar a cada uno de sus rivales hasta levantar el ansiado trofeo en la cancha de Ultra Sport.

En la primera ronda, disputada en la cancha de San Ángel Fut 7, Kachabachitaz debutó con una contundente victoria de 6-1 sobre Zorros AMG, mostrando su poderío en ataque y solidez defensiva. En su segundo compromiso, continuaron con su paso arrollador al imponerse por 4-0 frente a Cefor Academia Bochil, asegurando su clasificación con paso perfecto.

Para cerrar la fase de grupos, se midieron con FC Aeropuerto, al que derrotaron por 5-1 en un duelo que ratificó su condición de favoritos al título. Con nueve puntos, se colocaron como líderes de su grupo, avanzando con confianza a la etapa de eliminación directa.

En los cuartos de final, nuevamente en la cancha de San Ángel, Kachabachitaz no dejó espacio para dudas y superó por 7-1 al conjunto de IMMS Shanká. Este resultado le dio el pase a la semifinal y reafirmó el gran momento que vivía el equipo, manteniendo un ritmo ofensivo demoledor.

Rumbo a la victoria

La semifinal fue uno de los partidos más emocionantes del torneo. En la cancha de Ultra Sport, Kachabachitaz enfrentó a Izapa FC en un duelo cerrado que terminó empatado 2-2 en tiempo reglamentario. La definición se fue a los tiros penales y en estos los campeones demostraron precisión para imponerse por 3-1, consiguiendo así su boleto a la gran final.

El juego decisivo se celebró también en Ultra Sport y esta vez tuvo como rival a Atlético Manguito, cuadro que llegó con una destacada campaña. El encuentro estuvo lleno de intensidad y momentos de tensión, pero la efectividad de Kachabachitaz marcó la diferencia. Con anotaciones clave y un planteamiento inteligente, se llevó la victoria por 2-1, para proclamarse campeón de la Copa Chiapas Tux 7.

Este título representa un logro significativo para la institución, que demostró no solo su calidad futbolística, sino también el compromiso y la unión de sus jugadores. La afición acompañó al equipo en cada etapa y fue parte fundamental en la motivación del plantel.

La Copa Chiapas Tux 7, que reunió a escuadras de diferentes puntos de la región, se consolidó como un certamen de gran nivel competitivo. Kachabachitaz dejó claro que su trabajo constante y su determinación son la base de su éxito, convirtiéndose en el nuevo referente del Futbol 7 local.