Karina Guillén gana bronce en San Luis

La delegación chiapaneca de Ajedrez concluyó su participación en la Olimpiada Nacional Conade 2026 con una medalla de bronce, en las instalaciones del Hotel María Dolores, en San Luis Potosí, sede de la disciplina en esta edición.

El metal fue conseguido por Karina Guillén Moreno, quien compitió en la categoría 17-20 años y se ubicó en el tercer lugar de la rama femenil dentro de la prueba de Ajedrez rápido de 10 minutos más cinco segundos de incremento.

Guillén Moreno participó también en otras modalidades. En la prueba de Ajedrez clásico, de 90 minutos más 30 segundos, finalizó en la novena posición de su categoría. En la de Ajedrez rápido mixto de 25 minutos más cinco segundos, terminó en el puesto 23 general y cuarto de la rama femenil; mientras que en la modalidad de tres minutos más dos segundos, concluyó en el sitio 26 general y nuevamente cuarta entre las mujeres.

Otros resultados

La representación estatal también estuvo integrada por Gerardo Said Gómez López, de la categoría 13-16 años, quien compitió en las diferentes pruebas del programa. En clásico se colocó en el lugar 24; en rápido mixto de 25 + 5, terminó en el puesto 40 general y 28 varonil; en 10 + 5 fue 33 general y 26 varonil, y en 3 + 2 cerró en la posición 29 general y 23 de su rama.

Por su parte, Gema Sofía Gómez Cruz, en la categoría sub-12, finalizó en el puesto 32 de la prueba de Ajedrez clásico. En las modalidades rápidas ocupó los sitios 40 general y 13 femenil en 25 + 5, 60 general y 25 femenil en 10 + 5, así como 68 general y 31 femenil en 3 + 2.