Karina Guillén impone su jerarquía

La maestra nacional, Karina Guadalupe Moreno Guillén, conquistó el título de campeona del Torneo de Ajedrez Femenil Colectiva 50+1, realizado en las instalaciones del Museo del Café de Tuxtla Gutiérrez.

El certamen, exclusivo para la rama femenil, reunió a 18 ajedrecistas chiapanecas de alto nivel y diferentes edades, procedentes de los municipios de Cintalapa, Berriozábal, Yajalón, Copoya, Comitán de Domínguez, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.

Entre las jugadoras más destacadas se contó con Ananda Sofía Orantes, flamante medallista de plata internacional por México en Colombia; Miranda Rodríguez, quien obtuvo bronce por la Federación Mexicana del Deporte Escolar (Femedees); Esmeralda Sánchez Chan, campeona de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach); así como Alice Reyes, seleccionada por Chiapas en Juegos Nacionales Conade y eventos de la Femedees en 2025.

Es importante mencionar que el torneo se disputó bajo la supervisión del maestro José Carlos Morales Gómez, presidente del Club de Ajedrez Infantil Chiapas A.C. bajo el sistema de competencia suizo a 5 rondas, con un ritmo de juego dinámico de 15 minutos más 5 segundos de incremento por cada jugada.

Guillén impuso su calidad

Sin embargo, fue Karina Guillen Moreno, bicampeona nacional de Ajedrez por la Femedees, quien impuso su calidad sobre el tablero para llevarse la victoria a Tapachula.

El segundo lugar del campeonato fue para Miriam Rodríguez Mijangos, ajedrecista originaria de Comitán, mientras que el tercer lugar fue para Esmeralda Sánchez Chang, de Tuxtla Gutiérrez.

También entrando en premiación apareció en el 4º lugar Alice Reyes Cancino (Tapachula), en 5º lugar, Valeria Torres López (Tuxtla Gutiérrez) y en 6º Diana Sofía López Cervantes (Cintalapa).

La premiación para las ajedrecistas fue una bolsa de 6 mil pesos, de los cuales se otorgaron 2 mil pesos a la campeona absoluta, mil 500 pesos al segundo lugar, mil al tercero, 700 para el cuarto, 500 para el quinto y 300 al sexto lugar.

Deja cosas positivas

El certamen fue promovido por la jueza Diana Ivens y María Enriqueta Burelo, de la Comisión de Justicia de la Colectiva 50+1 Chiapas y se organizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre).

“Este torneo de Ajedrez es con la intención de visibilizar y apoyar a todas las niñas y jóvenes que les gusta este deporte y mostrar que las mujeres podemos sobresalir en cada espacio que nos propongamos”, resaltó Diana Ivens.

Por su parte, el maestro Morales Gómez expresó que es necesario seguir realizando torneos en la rama femenil, ya que es en este género donde más se ha logrado destacar en el Ajedrez en el estado de Chiapas, consiguiendo medallas a nivel nacional e internacional.

“La actividad del ajedrez se fortalece con el acompañamiento de personajes que tienen la voluntad de contribuir en las habilidades y conocimientos de los niños y jóvenes; en este caso Diana Ivens se suma al desarrollo del Ajedrez chiapaneco con la entrega de galardones a los ajedrecistas más destacados de Chiapas con las ternas a la mejor jugadora con proyección internacional y la ajedrecista del año 2025, evento que se efectuará este 22 de diciembre”, puntualizó.