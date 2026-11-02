Karina Guillén suma una nueva conquista

La maestra nacional, Karina Guadalupe Guillén Moreno, escribió una página histórica para el deporte-ciencia femenil en el estado, luego de conquistar el campeonato de la categoría Libre del 39º Torneo de Ajedrez Don Juan Zamora Velázquez y Esthela Cruz Pineda, viuda de Zamora, In Memoriam 2026, celebrado en Tapachula.

Representando al Club Carlos Torre y con apenas 19 años de edad, la ajedrecista se coronó de manera invicta, con cinco victorias y solamente un empate en las seis rondas disputadas, resultado que la convirtió en la primera mujer en conquistar el título absoluto de este tradicional certamen.

Edén López Martínez, vicepresidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas, destacó la trascendencia del resultado de la ajedrecista, al considerar que representa un avance importante para la participación femenina en el Ajedrez estatal, recordando a exponentes como la maestra Charis Gumeta y las gemelas Velázquez Simón, quienes en su momento contribuyeron al desarrollo de esta disciplina décadas atrás.

Altamente competitivo

El campeonato disputado en la Perla del Soconusco reunió a 188 participantes de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y otras entidades del país, además de contar con presencia internacional de Haití.

En la clasificación final de la categoría Libre, por detrás de Guillén Moreno, apareció en el 2° lugar Carlos Javier Rincón Aguilar, también del Club Carlos Torre, mientras que Fernando Ulises Rojas López, del Club Las Dos Torres, ocupó la tercera posición; el 4° puesto fue para Allan Luis Escobar (Las Dos Torres) y el 5° fue para María José Guillén Moreno (Club Carlos Torre).

Torres de Acero gana la Juvenil

En la categoría Juvenil, Erick Fabricio Guillén Laguna, representante del Club Torres de Acero de Tapachula, se adjudicó el campeonato.

Liam Omar Cruz Sánchez, de Huehuetán, consiguió el subcampeonato, mientras que Alejandro Hernández Zepeda, de Tapachula, finalizó en la tercera posición.

El 4° lugar fue para Stefany Belén Castillo Gómez, del Club Rey Blanco, y el 5° correspondió a Joshua Roel Rodríguez Ventura, del Club Caballero Negro.

Por su parte, Oliver Sebastián Alfaro Gordillo y Lucero Naomi Zapién de la Cruz, ambos de Tapachula, recibieron los reconocimientos de revelación juvenil varonil y femenil, respectivamente.

Rey Blanco domina la Infantil

En la división Infantil, el Club Rey Blanco de Tapachula consiguió ocupar los tres lugares del podio: Valentín Martínez Natarén obtuvo el campeonato, seguido por Iván Said Becerril Calderón, en 2º y Juan Carlos Vásquez Hernández en 3°.

La cuarta posición correspondió a Daniel Alejandro Ruiz López, del Club Torres de Acero, mientras que Andrés Omar Del Pino Alfaro, del Club Las Dos Torres, completó los cinco primeros lugares.

Los reconocimientos de revelación infantil fueron para Matías Jiang Ponce Urbina, del Club Rey Blanco, en la rama varonil, y Aitana Isabella Mérida Palacios, de Las Dos Torres, en la femenil.

Finalmente, es oportuno destacar que este certamen se desarrolló bajo el sistema suizo a seis rondas y fue válido para rating nacional, entregando premios en efectivo y diplomas para la categoría Libre, y diplomas y juegos de Ajedrez con tablero y diplomas para la Juvenil e Infantil.