Karla Cuevas, talento desde la lomita

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, el deporte chiapaneco también tiene historias que inspiran, como la de la joven pícher Karla Cuevas Auces, quien se ha abierto camino en el Softbol a base de talento, disciplina y pasión por el diamante.

Su historia en este deporte comenzó cuando tenía apenas 10 años de edad, integrándose al equipo Motorama, conjunto con el que dio sus primeros pasos y vivió una etapa llena de éxitos al conquistar el tricampeonato dentro de su categoría, experiencia que marcó el inicio de una prometedora trayectoria.

Con el paso de los años, su crecimiento dentro del Softbol fue evidente. A los 15 años consiguió uno de los logros más significativos en su carrera al proclamarse campeona como pícher con el cuadro de Apaches en el año 2022, destacando además por ser la lanzadora más joven dentro de la liga en aquella temporada.

Competición

Posteriormente continuó consolidándose dentro del circuito competitivo, consiguiendo el subcampeonato en las temporadas 2023 y 2024, con los colores de Pistones ALZ, escuadra con la que siguió demostrando su capacidad desde la lomita de los disparos.

A lo largo de su formación, Karla Cuevas ha tenido la oportunidad de estar en diferentes torneos regionales y nacionales que han fortalecido su experiencia competitiva. Entre ellos destacan el Fast Pitch Mérida, representando a Chiapanecas; el Open Chiapas, con Pistones; el Fast Pitch Mérida, con Team Panteras, así como la Copa Campeche, donde participó con Tabasco.

Su recorrido también incluye el torneo sub-25, celebrado en Monterrey, representando a Yucatán; el certamen de Minatitlán con el conjunto Chiapanecas, y un cuadrangular disputado en Villahermosa con Team Panteras, eventos que han contribuido a su desarrollo dentro del Softbol competitivo.

Uno de los momentos más especiales en su carrera se presentó en 2025, cuando se coronó campeona en la Liga Mixta Varonil de Caña Hueca, destacando como la única pícher mujer dentro del torneo, para demostrar que el talento no tiene límites cuando se combina con determinación.

Recientemente, la joven lanzadora alcanzó otro importante objetivo al obtener su pase al Campeonato Nacional con el selectivo de Oaxaca, etapa en la que tuvo una actuación dominante al ganar todos sus encuentros por la vía del nocaut.

Dentro de la etapa regional de la Olimpiada Nacional, defendiendo los colores de la selección de Oaxaca, Karla Cuevas fue pieza clave para su equipo al liderar una serie de victorias contundentes: 14-1 ante Hidalgo, 13-4 frente a Veracruz, 8-1 contra IMSS y 10-0 ante Tlaxcala, resultados que reflejan su gran momento deportivo.

Detrás de cada logro también existe un respaldo fundamental: su familia. Sus padres, Carlos Cuevas y Popana Auces han sido un pilar importante en su carrera deportiva, inculcándole desde pequeña el amor por el deporte y brindándole apoyo constante en cada una de sus competencias.

Hoy, la historia de Karla Cuevas Auces representa el esfuerzo de muchas mujeres que encuentran en el deporte un espacio para crecer, competir y demostrar que la perseverancia puede convertir los sueños en realidad dentro y fuera del terreno de juego.