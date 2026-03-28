Kartódromo Chiapas abrirá sus puertas

Con una propuesta innovadora que combina velocidad, naturaleza y convivencia familiar, el Kartódromo Chiapas abrirá oficialmente sus puertas el próximo sábado 4 de abril en las instalaciones de Rancho Los Robles, consolidándose como un nuevo punto de encuentro para los amantes del deporte motor en la región.
Este espacio impulsado por talento local busca ofrecer una experiencia distinta en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores, integrando actividades para todas las edades, en un entorno natural. La pista principal contará con un circuito de 400 metros por vuelta, diseñado para brindar seguridad y emoción en cada recorrido.
Entre las principales atracciones destaca el Modo Pista, donde los usuarios podrán disfrutar sesiones de 10 minutos enfocadas en la velocidad; así como el Modo Aventura, que ofrece un recorrido guiado de aproximadamente 20 kilómetros por la cordillera, permitiendo apreciar vistas panorámicas de Tuxtla y Berriozábal.
El complejo también contempla opciones incluyentes, con “go karts” adaptados para niños de entre 8 y 12 años, así como unidades para adultos, garantizando así una experiencia segura y accesible para toda la familia.
Además del Automovilismo, el Kartódromo Chiapas diversifica su oferta con actividades físicas como una pista de obstáculos tipo Hyrox y rutas destinadas para Trail y Downhill, ampliando las alternativas para quienes buscan un reto deportivo fuera del motor.
El lugar contará también con una zona de “snacks” y área VIP, pensadas para brindar comodidad a los asistentes mientras disfrutan el ambiente y las competencias. Los costos de acceso estarán disponibles desde los 200 pesos en modalidad pista hasta 500 pesos en la experiencia de aventura para dos personas.
El horario de operación será de lunes a domingo, de 9:00 a 20:00 horas, permitiendo una amplia disponibilidad para visitantes. De acuerdo con su fundador, Armando Robles, el objetivo es consolidar este espacio como un sitio de convivencia y desarrollo deportivo para la comunidad chiapaneca.