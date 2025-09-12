Keko Pérez triunfa en la Súper Copa

En casa y ante toda la afición chihuahuense, Shamrock Racing se alzó con una victoria más de la GTM Pro 2 al conquistar la pista del autódromo Francisco Villa, en la séptima fecha de la Súper Copa Roshfrans 2025.

Las tribunas lucieron sus mejores galas con una asistencia importante de los aficionados chihuahuenses, y el Shamrock Racing dio una exhibición emocionante a lo largo de los 40 minutos de la competencia inicial, en la cual Keko logró llevarse de punta a punta el triunfo de la GTM Pro 2, además de alcanzar el Top 5 general, para beneplácito de quienes lo vitorearon en el podio.

“Sin duda tuvimos un muy buen auto, rápido, con el ritmo necesario desde las prácticas para tener la calificación que se buscaba. Nos metimos entre los mejores de la general; eso siempre es motivación pura para todo el equipo, porque termina siendo la recompensa del trabajo realizado a lo largo de las semanas previas”, expresó Rogelio.

Segundo “heat” desafortunado

En el segundo de los “heats”, un duro contacto en las primeras vueltas, mientras marchaba en los primeros sitios de la parrilla, lo dejó sin posibilidades de pelear por una victoria más, a pesar del esfuerzo por parte del equipo para ponerlo de nuevo en pista tras el daño sufrido.

“El sabor es agridulce, duele mucho terminar así una fecha porque no está en nuestras manos. Pero nos quedamos con ese triunfo y el cariño de toda nuestra afición, que llenó la tribuna; este triunfo es de ellos, de todo el equipo y mi familia, que estuvo conmigo en este importante reto”, finalizó el chihuahuense.