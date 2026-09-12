Kendra Antonio Cruz da el salto al Cruz Azul

El Futbol chiapaneco vuelve a colocar a una de sus jóvenes promesas en el radar de una institución del máximo circuito. Kendra Dilhery Cassandra Antonio Cruz dio un paso importante en su carrera al superar los filtros de una visoría especial y recibir la invitación formal para integrarse al representativo sub-15 de Cruz Azul Femenil.

Nacida el 2 de enero de 2013 en Tuxtla Gutiérrez, la jugadora se desempeña principalmente como mediocampista de contención, media ofensiva interior y defensa central, posiciones en las que ha desarrollado recursos técnicos y tácticos que le permitieron llamar la atención durante su proceso de formación.

Sus primeros pasos en el Futbol los dio con el club ALS (Atlético La Santísima); posteriormente tuvo un breve paso por Amigos FC, y más tarde llegó a Santa Fe Femenil, con el que ha trabajado durante los últimos dos años, consolidando buena parte de su desarrollo.

La oportunidad con Cruz Azul comenzó a tomar forma durante una gira deportiva efectuada en agosto en Tlaxcala. En aquella competencia, Santa Fe Femenil enfrentó a representativos de Coyotas de Tlaxcala, América Femenil y Cruz Azul Femenil.

Fue precisamente ante el conjunto cementero que consiguió llamar la atención del cuerpo técnico. Su lectura de juego, su capacidad para competir y sus características tácticas destacaron al enfrentarse a futbolistas de una categoría superior, situación que derivó en un seguimiento especial.

Posteriormente, la entrenadora de Cruz Azul la citó a una semana de pruebas y visoría en las instalaciones del club. Después de completar satisfactoriamente el periodo de evaluación, la institución celeste estableció contacto con la familia de la atleta para solicitar su incorporación a los entrenamientos del equipo sub-15.

El próximo reto será trasladarse a la Ciudad de México para reportarse con el cuerpo técnico de Cruz Azul Femenil y comenzar su proceso de adaptación. Será una nueva etapa para una jugadora que desde Chiapas ha construido, paso a paso, el camino hacia su gran objetivo: llegar al Futbol profesional.