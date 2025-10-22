Kickoff a la Temporada Juvenil 2025

La emoción del Futbol Americano juvenil regresa a los emparrillados chiapanecos con el arranque de la Temporada 2025 de la Organización Estatal de Futbol Americano de Chiapas (OEFA), que contará con la participación de cinco equipos.

Los protagonistas de esta nueva edición son los Borregos del Tec Campus Chiapas, Búhos San Cristóbal (BSC), Delfines de Coatzacoalcos, Guerreros Mayas de Comitán y Osos de Chiapas, representando a distintas regiones del estado y al vecino estado Veracruz.

Arranque inminente

El “kickoff” oficial se dará el sábado 25 y el domingo 26 de octubre, con los duelos Osos contra Borregos y Delfines versus Búhos, mientras que los Guerreros Mayas descansarán en la primera semana.

La temporada regular comprenderá un total de cinco jornadas, seguidas de las semifinales (29-30 de noviembre) y la gran final (6-7 de diciembre), en la que se definirá al campeón estatal.

Además, la OEFA anunció que el 13 de diciembre se celebrará un atractivo Tazón Juvenil en el que una selección representativa de la OEFA Chiapas se enfrentará a los Cheyennes de la Esime Zacatenco del IPN, un conjunto de amplia tradición en el Futbol Americano nacional. Este encuentro tendrá como sede la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Con este calendario, la OEFA reafirma su compromiso de impulsar el crecimiento del Futbol Americano en Chiapas y brindar a las nuevas generaciones una plataforma competitiva que fomente el trabajo en equipo, la disciplina y el espíritu deportivo.