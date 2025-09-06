Kickoff de la nueva temporada de Uniflag

Terminó la cuenta regresiva y la Liga Uniflag de Tocho Bandera pondrá en marcha los torneos Silver Femenil y Silver Mixto. Las acciones se desarrollarán este sábado en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

La jornada arranca a las 3 de la tarde con tres partidos simultáneos: en la rama femenil, Mustangs, que regresa a esta competencia, se medirá con Dolphins Rookies, mientras que el representativo de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), que hace un par de torneos llegó a la final, se enfrentará a las debutantes de Fifteen Selected.

Además, en la categoría mixta, MG Team, protagonista del certamen anterior, se verá las caras con la selección de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Más acciones sabatinas

A las 4 de la tarde se jugarán nuevos encuentros mixtos, con Diablitos ante Águilas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Mustangs Uno frente al cuadro de Toxic; en tanto que en la rama femenil, un equipo nuevo en la Liga Uniflag, el South Crew se medirá con un renovado cuadro de la Unicach.

La jornada cierra a las 5 de la tarde con partidos amistosos de preparación de la división varonil libre, donde Águilas del IMSS se enfrentará a South Crew y Diablitos a Unicach, además del duelo mixto entre Mustangs Dos y Amigajeros.

De esta manera la primera fecha promete intensidad, velocidad y estrategias que mostrarán el talento local en cada jugada, y los aficionados podrán disfrutar de un espectáculo lleno de anotaciones, defensas espectaculares y la pasión característica del Tocho Bandera.