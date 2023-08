Kings League, a la mitad del destino

El Campeonato de Futbol dominical denominado Kings League afrontará su novena fecha de competencia, que marcará la mitad de la fase regular y servirá para conocer a aquellos equipos que seguramente estarán en la siguiente ronda del torneo. Los partidos comenzarán a partir de las 17:00 horas en las canchas de Futbol Total EBC de esta ciudad.

Ultimate Mostoles y Deportivo Díaz serán los encargados de abrir el telón. Estos clubes no lograron sumar de a tres en su cotejo anterior. Aunque los primeros no sufrieron un descalabro como tal, su empate tuvo un sabor amargo, pues debido a eso descendieron una posición en la tabla general. Por esta razón buscarán a como dé lugar regresar a la senda de la victoria para estar en los primeros puestos.

Ocelotes ha sido el cuadro que más ha sorprendido desde que ingresó a la liga. Los felinos acumulan cinco triunfos; debido a que iniciaron tarde, aún no están entre los mejores cinco, pero con las goleadas propiciadas a su rivales, se han hecho de un nombre. Su siguiente víctima será Rayo Vallecano, en la confrontación pactada para las 18:00 horas.

En el compromiso más disparejo, los líderes generales de la campaña ADFC se medirán con el último en la clasificación. AS Roma buscará de una y mil formar encontrar la fórmula para detener al de la cúspide, y aunque todavía no cae, ya no cuentan con su racha perfecta debido a que empató en su último baile.

Atlético San Chems y Real MC serán los encargados de cerrar las acciones a las 8 de la noche, en la cancha 2 de Futbol Total. Los primeros ganaron por 9-1 en su último juego y tratarán de repetir la dosis para así salir de una vez por todas de los últimos escalones de la tabla general.