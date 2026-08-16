Kits listos para el Medio Maratón Farrera

Tuxtla Gutiérrez vive ya el ambiente del Medio Maratón Farrera en Chiapas 2026, que este domingo 16 de agosto reunirá a cientos de corredores luego de alcanzar el cupo máximo de inscripciones establecido por el comité organizador.

La actividad se concentró este sábado en el Hotel Holiday Inn, donde desde las 10:00 horas comenzó la entrega de kits a los participantes, quienes acudieron para recibir sus paquetes y dejar todo listo para este domingo.

El kit incluye playera conmemorativa, chip y número de competidor, además de servicios de hidratación, atención médica, seguridad vial, guardarropa, medalla y acceso a la zona de recuperación.

El entusiasmo de la comunidad “runner” permitió que esta edición agotara su cupo máximo, convirtiéndose en un punto de encuentro entre corredores de diferentes edades y lugares, quienes compartieron la emoción previa a una de las principales citas atléticas del año en la capital chiapaneca.

Actividades

Como parte de esta fiesta deportiva, Grupo Farrera preparó actividades encabezadas por Juan Luis Barrios, uno de los fondistas mexicanos más destacados de las últimas décadas.

A temprana hora del sábado, unos cien participantes se reunieron en el Shake Out Run de Grupo Farrera, un trote recreativo de cinco kilómetros que tuvo como invitado especial al atleta olímpico.

El recorrido partió del Hotel Holiday Inn, con dirección al parque Caña Hueca, y posteriormente regresó hasta la entrada de Vips Poniente, completando los cinco kilómetros definidos como activación previa al evento principal.

Al finalizar, los corredores convivieron con Barrios, quien se tomó fotografías, compartió consejos y experiencias de su trayectoria, y ofreció palabras de motivación a quienes este domingo enfrentarán el reto del Medio Maratón.

La jornada incluyó un “coffee break” en Vips Poniente, y posteriormente el invitado impartió la conferencia “Sueño olímpico”, en la que compartió vivencias y recomendaciones, acompañado por el entrenador y corredor local Rey López Muñoz.

Barrios habló sobre algunos de los momentos más importantes de su trayectoria en competencias nacionales e internacionales, además de brindar consejos técnicos y de preparación a las nuevas generaciones.

La atención se trasladará este domingo al parque central de Tuxtla Gutiérrez, donde se dará la salida a partir de las 6 de la mañana. Para garantizar el desarrollo de la competencia se contará con el respaldo del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Protección Civil, Tránsito Municipal y Tránsito del Estado, que participarán en el dispositivo de seguridad y cierre de vialidades.