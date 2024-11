Klinsman Calderón, a la expectativa de otro trofeo

Después de consagrarse campeón de goleo individual con las camisetas de Inter Playa del Carmen y Cafetaleros de Chiapas, el delantero colombiano Klinsman Calderón Buitrago está a la expectativa de coleccionar un nuevo Trofeo Hugo Sánchez Márquez, como máximo romperredes de la Liga Premier Serie A.

Sin embargo, el ariete de Jaguares FC reconoció estar a la expectativa de si está a la mano alcanzar ese hito, toda vez que, a diferencia de otras temporadas, la información no ha estado tan a la mano para saber quiénes han marcado más goles de los otros clubes.

Por lo pronto, Calderón acumula siete tantos en diez jornadas, con dos partidos más para incrementar esa cifra y tratar de proclamarse nuevamente campeón de goleo de la división.

En su mejor momento

De cara al duelo de este viernes, Calderón reconoció que el equipo tomó confianza tras vencer recientemente a Lobos, pues todavía tienen posibilidades de calificar.

“Da mucha confianza este levantón, porque veníamos muy golpeados de partidos de visita en los que no nos hemos encontrado y se han ido muchos puntos. Entonces, hay muchas cosas que no se dan, pero estamos pelando, estamos de pie y por ahí se dieron varios resultados y tenemos fe en que haciendo nuestro trabajo podemos clasificar”, declaró.

Si bien reconoció que jugando de visita los resultados no han sido los mejores, eso debe quedar atrás porque ante Halcones FC ya no hay mañana. “Creo que hay que cambiarnos de chip, ya no hay margen de error, tenemos que ir a sumar obligatoriamente y terminar acá, que es muy bonito terminar acá (contra Tapachula FC), y ojalá sea con el pase a la fase final”, indicó.

Finalmente, advirtió que Jaguares FC todavía está obligado a cumplir con la regla del menor en estos dos encuentros, y como equipo les tocará apoyar a quien juegue.