Koke de la Parra busca revancha y podio

Luego de abandonar la cuarta fecha de la Challenge Series 2026 en Puebla, el piloto capitalino Koke de la Parra se mantiene en la pelea del campeonato, aunque ahora ubicado en el décimo lugar general con 95 unidades.

El volante del auto 29 del Prime Sports Racing Team descendió una posición en el estado del campeonato, por lo que llegará a Aguascalientes con el objetivo de sumar puntos importantes y volver a acercarse a la disputa por el título de la temporada.

“Se rompió el diferencial del auto, por lo cual perdimos muchas vueltas”, explicó De la Parra sobre el problema mecánico que lo obligó a abandonar la competencia anterior en Puebla.

La campaña ha sido de altibajos para Koke. En Tulum finalizó en la décima posición, mientras que, en Tuxtla Gutiérrez, un contacto con otro auto lo dejó fuera de competencia. Sin embargo, en la fecha inaugural, disputada en el Súper Óvalo Potosino, mostró su potencial al terminar cuarto general y primero de su clase.

Expectativa

A pesar de los contratiempos, el capitalino confía en el trabajo del equipo y en la puesta a punto del auto para volver a pelear por los primeros lugares en el Óvalo Aguascalientes México.

“Creemos que vamos a tener un auto muy competitivo. Los mecánicos han trabajado mucho para darme un auto confiable”, aseguró Koke, quien buscará estar presente en el podio.

La quinta fecha de la Challenge Series 2026 se disputará el próximo 7 de junio en Aguascalientes, donde el piloto del auto 29 intentará darle vuelta a la página y regresar con fuerza.