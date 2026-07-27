Koke de la Parra busca triunfo potosino

Koke de la Parra afrontará la séptima fecha de la Challenge Series 2026 —de Nascar México— con el objetivo de conseguir su segunda victoria de la temporada y mejorar su posición rumbo a la definición del campeonato.

El piloto capitalino, al volante del auto número 29 del Prime Sports Racing Team, competirá el próximo 2 de agosto en el Súper Óvalo Potosino, escenario donde inició la campaña con la pole position, pero una falla mecánica le impidió disputar el triunfo y terminó cuarto en su categoría.

“Estoy muy contento de llegar a San Luis Potosí, es una carrera que me gusta mucho. En el inicio de la temporada estuvimos de líderes todo el tiempo hasta que tuvimos una falla mecánica”, recordó De la Parra.

El competidor destacó el trabajo realizado en la preparación del vehículo y anticipó que buscará aprovechar el ritmo mostrado previamente. “Hay un gran setting, estoy muy contento con el apoyo brindado por parte de todo el equipo; vamos a ir con todo por la victoria”, afirmó.

A falta de dos fechas para concluir la temporada regular, Koke ocupa el octavo lugar del campeonato de pilotos con 166 puntos y se mantiene en la pelea por uno de los 10 boletos disponibles para el “Chase”.

El campeón de Trucks México Series 2019 obtuvo su primera victoria del año durante la quinta fecha, celebrada en Aguascalientes.