Koke de la Parra escala tras triunfo

Luego de conquistar la quinta fecha de la Challenge Series 2026, disputada en Aguascalientes, Koke de la Parra dio un paso importante en el campeonato de pilotos al ubicarse en la octava posición, con 135 unidades.

El conductor del auto número 29 del Prime Sports Racing Team ascendió dos lugares respecto al estado anterior de la clasificación, después de quedarse con la bandera a cuadros en el óvalo hidrocálido, donde además consiguió la posición de privilegio para confirmar un fin de semana redondo. “El coche es increíble, había algunos detalles que perfeccionar; quiero agradecerle al equipo por la confianza y sobre todo a toda la gente que nos apoya, estoy muy contento”, expresó De la Parra tras su victoria en Aguascalientes.

El resultado significó un impulso importante para el monarca de la temporada regular 2024, quien había vivido una primera parte de campaña con altibajos. En la cita inaugural, celebrada en el Súper Óvalo Potosino, se quedó cerca del podio al terminar cuarto en su categoría.

Posteriormente, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un contacto con otro auto lo mandó contra la barda y le impidió pelear por un mejor resultado. En la tercera fecha, efectuada en el Aeropuerto Internacional de Tulum, Quintana Roo, finalizó décimo de su clase, mientras que en Puebla tuvo que abandonar por la ruptura del diferencial de su coche.

Con el triunfo en Aguascalientes, De la Parra retomó confianza y buscará mantener el ascenso dentro del campeonato. La sexta fecha de la Challenge Series 2026 se disputará el próximo 27 de junio en el autódromo de Querétaro.