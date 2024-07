“Koke” de la Parra gana en Nascar Challenge

Demandante condición presentó el Súper Óvalo Potosino en su segunda fecha de la campaña, donde la escudería HO Speed Racing, con Jorge de la Parra —del Ford número 29 de MetaXchange— logró su segundo triunfo del año y garantizó así afianzarse en el liderato del campeonato.

“Agradezco a la afición que en gran número se dio cita en el Súper Óvalo Potosino y que me brinda este aplauso. No arranqué bien pero realicé una carrera casi perfecta. El objetivo era el triunfo y lo conseguimos a pesar que fue una competencia muy demandante, pero el equipo me dio un gran auto. Me siento muy contento”, declaró “Koke” de la Parra.

Regina fue ovacionada

Lágrimas en los ojos de Regina Sirvent del Chevrolet número 10, que cruzó la meta en el segundo lugar de la categoría. La representante de Kotex, Grupo Firme, Water People, Anáhuac y Sherwin-Williams se convirtió así en la primera mujer en visitar el podio en la era de Nascar México Series.

“No puedo expresar mi felicidad más que con estas lágrimas, ver cómo la gente me brindó su apoyo no tiene precio. Mi gran reconocimiento al Dynamic Motorsports que me puso sobre la pista un auto excelente, incluso en las últimas vueltas pensé que podía rebasar a Jorge”, aseguró.

Otro piloto que visitó por primera vez el podio fue Eliud Treviño, de la escudería Alessandro’s Racing, quien finalizó tercero de la categoría. “Gracias a todos los que trabajan en el equipo para lograr este resultados. Me voy de San Luis Potosí con el recuerdo de una carrera inolvidable”, externó.