Koke de la Parra mantiene paso competitivo

Después de seis de las doce fechas puntuables de la Nascar Challenge Series 2026, Koke de la Parra se mantiene en el octavo lugar del campeonato de pilotos con 166 puntos. El capitalino suma una victoria en la temporada y viene de finalizar cuarto en su categoría durante la competencia celebrada en el óvalo de Querétaro.

El conductor del auto número 29 arrancó desde el fondo de la parrilla, luego de que su equipo decidiera retirarlo de la formación para hacer algunos ajustes. La estrategia permitió mejorar su rendimiento y acercarse al podio, igualando el cuarto puesto obtenido en la fecha inaugural del Súper Óvalo Potosino.

Su mejor resultado llegó en Aguascalientes, donde conquistó la bandera a cuadros. También registró un décimo lugar en Tulum, mientras que en Puebla concluyó 14 de su categoría. En Tuxtla Gutiérrez, un contacto con otro vehículo lo envió contra la barda y limitó sus posibilidades de avanzar. “Arrancamos desde atrás, estoy muy agradecido con toda la escudería, que hizo un auto diferente; era un volado”, comentó.

La séptima fecha se disputará el próximo 2 de agosto en el Súper Óvalo Potosino, donde De la Parra buscará sumar puntos importantes y escalar posiciones.