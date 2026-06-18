Koryo celebra exitosa evaluación de grados Kups

Con una destacada participación de alumnos de diferentes niveles, la escuela IOI Koryo llevó a cabo con éxito su tradicional Evaluación de Grados Kups, que reunió a practicantes, entrenadores y familiares en una jornada marcada por la disciplina, el esfuerzo y el compromiso con la formación marcial.

Las actividades se desarrollaron en las instalaciones de Koryo Tae Kwon Do, donde los artemarcialistas tuvieron la oportunidad de demostrar los conocimientos adquiridos durante varios meses de preparación. Cada uno de los participantes enfrentó diversas pruebas técnicas y físicas encaminadas a evaluar su progreso.

Desempeño

La evaluación representó uno de los momentos más importantes para los practicantes, ya que el examen de grados permite medir el nivel de aprendizaje alcanzado y determinar si los alumnos están preparados para avanzar al siguiente cinturón. Durante la jornada se observaron ejercicios de posiciones básicas, pateo, defensa personal, formas, rompimientos y otros aspectos fundamentales contemplados en el programa formativo de la institución.

La responsabilidad de evaluar a los aspirantes corrió a cargo del profesor Williams Enrique de León Molina, quien fungió como sinodal. Con amplia experiencia dentro del Tae Kwon Do y siguiendo los lineamientos establecidos por la organización, el instructor observó cuidadosamente cada una de las ejecuciones presentadas por los alumnos, calificando aspectos como técnica, precisión, coordinación, control, actitud y conocimiento teórico.

Más allá de la obtención de un nuevo grado, la actividad tuvo como principal objetivo reforzar los valores que forman parte de la filosofía del Tae Kwon Do. La constancia en los entrenamientos, la perseverancia para superar los desafíos y la disciplina para cumplir con cada etapa del proceso fueron elementos visibles sobre el tatami.

Uno de los aspectos más destacados fue el respaldo mostrado por los familiares, quienes acompañaron a los atletas durante toda la jornada. Padres de familia y seres queridos fueron testigos de la evolución de los practicantes, convirtiéndose en una pieza fundamental para el desarrollo integral de cada uno de ellos.

Al concluir las evaluaciones, la profesora Yareni Vázquez Ochoa, directora y titular de Koryo Tae Kwon Do, dirigió un mensaje de reconocimiento a todos los participantes. Durante su intervención destacó el esfuerzo que cada alumno hace día con día para alcanzar sus metas, así como la importancia de mantener la dedicación y el entusiasmo en cada entrenamiento.

Asimismo, resaltó tres pilares del proceso de formación: la constancia como herramienta para perfeccionar la técnica, la perseverancia para enfrentar cualquier obstáculo y el apoyo familiar como base para fortalecer el crecimiento personal y deportivo de los practicantes.

Con eventos de esta naturaleza, IOI Koryo reafirma su compromiso con la enseñanza del Tae Kwon Do, promoviendo no solo el desarrollo competitivo de sus alumnos, sino también la formación de personas con valores sólidos, respeto y espíritu de superación.