Kristhian Aguilar conquista primer lugar

Con apenas 11 años de edad, Kristhian Emiliano Aguilar Estrada se proclamó campeón nacional de Tae Kwon Do al conquistar la medalla de oro para Chiapas en la Gimnasiada Nacional 2026, celebrada en Pachuca, Hidalgo.

El representante de Tae Kwon Do Panamericano Cub destacó por su desempeño técnico sobre el tatami y logró imponerse dentro de su categoría, resultado que lo colocó en lo más alto del podio y lo confirmó como una de las jóvenes promesas de esta disciplina en la entidad.

Como se recordará, la competencia se desarrolló en las instalaciones del Polideportivo Carlos Martínez Balmori, donde el artemarcialista originario de Tuxtla Gutiérrez consiguió una de las preseas más importantes para la delegación chiapaneca.

Su resultado también contribuyó al balance general de la Asociación del Deporte Escolar de Chiapas (Adech), que cerró su participación en esta disciplina con un balance positivo de siete medallas de oro, seis de plata y cuatro de bronce.

El logro de Aguilar Estrada fue respaldado por el trabajo de sus entrenadores y el acompañamiento de su familia, factores importantes dentro de su proceso formativo y competitivo.

La Gimnasiada Nacional 2026 fue organizada por la Federación Mexicana de Deporte Escolar (Femedees) y reunió a más de cinco mil participantes de distintos puntos del país, distribuidos en 11 disciplinas deportivas, siendo el Tae Kwon Do uno de los deportes de mayor impacto para la entidad en el medallero.