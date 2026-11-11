Krüll conquista título; chiapanecos destacan

Jan Philipp Krüll conquistó el campeonato 2026 de Trucks México Series, tras imponerse en la gran final disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde también destacó la participación de los pilotos chiapanecos Paulo Roqueñí y Jassyr Salazar, así como de Sebastián Rodríguez, formado en el campeonato F1.8 Chiapas.

Krüll, al volante de la camioneta número 7 cerró una temporada de recuperación, luego de ingresar a El Chase como comodín desde la séptima posición y con dos victorias en la postemporada, consiguió su primer título de la categoría.

La competencia tuvo un desarrollo accidentado, con múltiples banderas amarillas y rojas que mantuvieron abierta la disputa. Krüll aprovechó su rendimiento para ganar el Stage y posteriormente resistir los ataques de sus rivales hasta cruzar primero la meta.

Chiapanecos brillan

Entre los representantes estatales, Paulo César Roqueñí, del equipo Ramírez Racing, consiguió el 6º lugar.

Jassyr Salazar también formó parte de la competencia, sumando presencia chiapaneca en la última fecha del campeonato aunque no logró entrar al Top 10.

Finalmente, Sebastián Rodríguez, surgido del serial F1.8 Chiapas, llegó a la final con posibilidades de conquistar el título, sin embargo, un contacto en la vuelta 62 lo dejó fuera de la pelea junto a su coequipero Roberto Espinosa.

Pese al desenlace, Rodríguez cerró una destacada temporada al obtener el reconocimiento de Novato del Año 2026, confirmando su proyección dentro del automovilismo nacional.