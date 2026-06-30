Krüll logra primer triunfo en Trucks México

Jan Philipp Krüll, piloto del ANVI Motorsport, consiguió la primera victoria de su trayectoria en Trucks México Series, luego de imponerse en la sexta fecha de la temporada 2026, celebrada en el autódromo de Querétaro.

Gran actuación

La jornada de velocidad tuvo como uno de sus momentos principales la sesión de calificación, en la que Valeria Aranda obtuvo la segunda pole position de su carrera dentro de la categoría, después de la conseguida en Puebla en la temporada 2024. Con ese resultado, largó desde la primera posición en una competencia que arrancó a las 13:25 horas, ante una buena asistencia en el trazado queretano.

Desde las primeras vueltas, la disputa por el liderato se concentró entre Roberto “Bob” Espinosa y Valeria Aranda. Krüll, al mando de la camioneta número 7, inició desde la zona media del pelotón, pero avanzó de manera progresiva hasta colocarse entre los contendientes principales.

Pero antes de que eso sucediera, Espinosa tomó la punta, aunque Aranda respondió para recuperar el primer sitio en el cuarto giro. Sin embargo, la primera bandera amarilla, presentada en la vuelta 12, modificó el ritmo de la carrera y abrió nuevas posibilidades para los pilotos que venían presionando desde atrás.

Santiago Cruz también se colocó entre los protagonistas durante la primera mitad de la prueba, mientras que otros comenzaron a ajustar su estrategia para mantenerse dentro de la zona de puntos.

Al llegar al “stage” de la vuelta 30, Espinosa lideraba la competencia, seguido por Cruz, Sebastián Rodríguez, Aranda y Krüll, quien ya se había instalado en el Top 5.

Esa posición permitió al conductor de la camioneta número 7 mantenerse cerca del grupo de punta y administrar mejor sus intentos de rebase.

Definición en la última vuelta

El cierre fue el momento más disputado de la carrera, luego de que Carlos Novelo logró una recuperación importante y se colocó en condiciones de pelear directamente por la victoria. La batalla con Espinosa abrió la posibilidad para que Krüll encontrara el espacio necesario en el último giro, cuando la bandera blanca marcó la vuelta definitiva.

En ese tramo, el volante de ANVI Motorsport ejecutó el movimiento audaz para superar a sus rivales y cruzar primero la línea de meta, con lo que obtuvo su primer triunfo en Trucks México Series y fortaleció sus aspiraciones de cara a la segunda mitad del calendario, en la que se definirán lugares importantes rumbo al Chase.

Después del resultado en Querétaro, el capitalino con raíces alemanas se incorpora con mayor fuerza a la pelea por la temporada regular, en tanto que Carlos Novelo finalizó en la segunda posición y Roberto Espinosa completó el podio tras liderar varios pasajes de la competencia.

Destacó la participación de los dos pilotos forjados en la categoría F1.8 Chiapas, que lograron meterse al Top 5. En el caso de Sebastián Rodríguez fue cuarto lugar, en tanto que Jassyr Salazar obtuvo la quinta plaza general.

Una vez concluido el sexto compromiso de la campaña, Trucks México Series dirigirá su atención hacia San Luis Potosí, sede de la séptima fecha del campeonato. La cita está programada para los días 1 y 2 de agosto en el Súper Óvalo Potosino, donde continuará la disputa por los boletos al Chase.