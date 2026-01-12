Kumatz arranca el ciclo 2026

La escuela Tae Kwon Do Oriente Internacional (TOI) Kumatz dio inicio formal a sus actividades correspondientes al ciclo 2026, marcando el arranque de un nuevo periodo enfocado en la preparación integral de sus alumnos, tanto en el aspecto técnico como competitivo, dentro del Tae Kwon Do chiapaneco.

El banderazo de salida para este nuevo año se dio con la participación de su director, el profesor Alfredo Mayorga Álvarez, en el Congreso Anual de la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do, espacio que permitió conocer de primera mano la estructura del calendario estatal y nacional, así como los lineamientos que regirán las competencias y procesos selectivos durante este 2026.

Entrevista

En entrevista exclusiva, el profesor Mayorga Álvarez destacó que el 2025 fue un año de resultados positivos para la familia Kumatz, mismo que cerró con un examen general de grados, reflejo del trabajo constante y la evolución técnica de sus practicantes. Subrayó que iniciar el año con información clara sobre competencias y evaluaciones resulta fundamental para el desarrollo de los jóvenes atletas.

“Venimos de un 2025 muy productivo, donde nuestros alumnos mostraron avances importantes. Arrancar este 2026 con una planeación definida nos permite trazar objetivos claros y preparar a los jóvenes de la mejor manera para los retos que vienen”, señaló el director de TOI Kumatz.

Asimismo, resaltó la importancia de mantenerse actualizados sobre los parámetros técnicos y reglamentarios que se aplicarán durante el año, ya que esto impacta directo en el proceso formativo y competitivo de cada taekwondoín, desde las categorías infantiles hasta los niveles avanzados.

“Conocer cómo se va a competir, qué se va a evaluar y cuáles serán las exigencias nos ayuda a fortalecer el trabajo en el doyang. Nuestro objetivo es formar atletas disciplinados, con valores y con una base sólida dentro del Tae Kwon Do”, agregó Mayorga Álvarez.

De igual forma, el profesor expresó su confianza en que este 2026 traerá oportunidades importantes para sus alumnos, con la realización de eventos estatales y nacionales, escenarios donde podrán medir su nivel y continuar su crecimiento deportivo. Aprovechó para desear éxito a cada uno de los integrantes de la escuela en este nuevo ciclo.

Invitación

Finalmente, Alfredo Mayorga Álvarez extendió la invitación a niñas, niños, jóvenes y padres de familia interesados en integrarse a TOI Kumatz, resaltando que se trata de una comunidad enfocada no solo en la competencia, sino también en la formación personal y el desarrollo de valores a través del Tae Kwon Do.