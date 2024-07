Kumatz es una casa de campeones

Nicole Itzae Solís de la Cruz, ganadora de la medalla de bronce en la etapa nacional de los Juegos Conade 2024 en la categoría infantil -46 kilos de Tae Kwon Do, habló en exclusiva con “Cuarto Poder”. La integrante del club Tae Kwon Do Oriente Internacional Kumatz dejó en claro que todo lo logrado es gracias a su escuela y a su entrenador Alfredo Mayorga.

La chiapaneca se posicionó entre las tres mejores en su división, y aunque afirmó que tuvo un comienzo complicado, pudo reponerse al grado de llegar a la semifinales del certamen, en donde lamentablemente terminó cayendo. Aun así, dijo estar contenta con su resultado, debido a que consiguió estar en el podio en su segunda participación en la fase nacional.

“Fue algo bonito, el primer combate fue muy complicado para mí porque no me sentí bien, estuve a punto de perder, pero pudimos conseguir la primera victoria, luego la segunda y clasificarnos; aunque caí en semifinales, recompusimos el camino y logramos conseguir la medalla de bronce, algo que siempre fue un sueño para mí”, comentó.

La artemarcialista dejó en claro que todo el proceso de formación lo ha tenido en la escuela TOI Kumatz, que está a cargo del profesor Alfredo Mayorga. Además, dijo que se siente muy contenta con sus compañeros y agradeció el respaldo de toda la familia, así como de su “coach”, que la hizo sentir muy segura durante este proceso nacional.

“Desde los cinco años comencé con la práctica. Mi familia me inculcó esta disciplina y me gustó desde el comienzo. Vine desde muy pequeña a este lugar y siempre me he sentido muy cómoda. Además, el entrenador está siempre apoyándonos, haciendo que saquemos nuestro verdadero potencial y así fue en la fase nacional; cuando sentía nervios, él me ayudaba a superarlos, así como el contar con el apoyo de mis papás siempre es bueno para los combates”, explicó.

Sobre su futuro, Nicole Itzae Solís dejó en claro que quiere volver a la etapa nacional y al ser muy joven tendrá muchos años para participar en los Juegos Conade. Asimismo, confirmó que representará a la academia en otros torneos, ya que se acercan contiendas importantes en las que buscará superar su nivel para llegar a mejores posiciones.

“Estamos esperando otras competencias, seguimos preparándonos con todo el club y tenemos algunas en puerta. Mi intención es poder llegar a un lugar más alto para que todos se sientan orgullosos y así pueda superar mis límites y cumplir mis sueños”, finalizó.