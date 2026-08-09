La 13 gana, gusta y se corona

La 13 se consagró campeón de la Liga El Jaguar Negro Patria Nueva, luego de protagonizar una espectacular final en la que derrotó por 6-3 a Atlético Nacional, en un encuentro cargado de emociones, goles y constantes cambios en el marcador, celebrado en la Unidad Deportiva de la colonia Patria Nueva.

Desde los primeros minutos, ambos conjuntos dejaron claro que no estaban dispuestos a especular. La intensidad apareció desde el silbatazo inicial y fue Bar La 13 el encargado de abrir el marcador al minuto 10, cuando Moisés Sánchez encontró el espacio para colocar el 1-0 y encender la celebración de su equipo.

La respuesta de Atlético Nacional no tardó. Apenas dos minutos después, al minuto 12, Jeffrey Gutiérrez apareció para igualar las acciones 1-1, en un arranque de partido que hacía presagiar una final de muchas anotaciones.

Ventaja

La 13 volvió a tomar la ventaja al minuto 14. Francisco Mata aprovechó una nueva oportunidad ofensiva y colocó el 2-1, aunque el juego todavía estaba lejos de definirse.

Con el partido abierto y ambos equipos buscando atacar, Moisés Sánchez volvió a hacerse presente al minuto 20 para ampliar la diferencia a 3-1. Atlético Nacional intentó reaccionar y encontró recompensa al minuto 26, cuando Fidel Herrera acortó distancias para colocar el 3-2.

La respuesta de La 13 llegó prácticamente de inmediato. Al minuto 30, Sánchez completó su tercera anotación de la tarde y puso el 4-2, devolviendo a su escuadra una ventaja de dos goles. Sin embargo, Atlético Nacional no bajó los brazos. Al minuto 35, Jeffrey Gutiérrez marcó nuevamente y convirtió el encuentro en un auténtico duelo de ida y vuelta al establecer el 4-3.

Al ataque

Con una diferencia reducida a solamente un gol, Atlético Nacional se lanzó en busca del empate, mientras Bar La 13 trataba de aprovechar los espacios que comenzaban a generarse.

Dicho cuadro encontró el momento clave al minuto 45. Moisés Sánchez apareció nuevamente para marcar su cuarto tanto y colocar el 5-3, una anotación que significó un duro golpe para las aspiraciones de Atlético Nacional.

Ya en la recta final, cuando el campeonato comenzaba a inclinarse definitivamente hacia el conjunto de Bar La 13, Francisco Mata volvió a aparecer al minuto 48 para conseguir el sexto tanto de su escuadra.

El 6-3 terminó por sentenciar una final de alto voltaje, en la que Bar La 13 mostró contundencia en los momentos determinantes y así pudo levantar el trofeo de la Liga El Jaguar Negro Patria Nueva.

Atlético Nacional tuvo capacidad de reacción en diferentes momentos del encuentro y consiguió mantenerse con vida hasta los últimos minutos, pero su rival aprovechó mejor sus oportunidades y terminó imponiendo condiciones en una final que ofreció nueve goles.

Con el silbatazo definitivo llegó la celebración de Bar La 13, que cerró el torneo con el título, después de una actuación ofensiva que quedó reflejada en el marcador.