La ACHFA estructura selecciones estatales

La Coordinación de Selecciones Estatales de Flag Football de la Asociación Chiapaneca de Futbol Americano (ACHFA) presentó los avances, estructura de trabajo y proceso de conformación de los representativos que participarán en próximas competencias nacionales.

En conferencia de prensa realizada en el Salón Tikal del Hotel Eco City, en Tuxtla Gutiérrez, Efrén Ibarra González, coordinador del programa, encabezó la presentación del ambicioso proyecto deportivo.

Estuvo acompañado por Francisco Rivas, entrenador de la rama femenil; Ricardo Díaz, responsable de la varonil; Misalet Paredes Molina, manager general, y Daniel Urbina, enlace con padres de familia. Asimismo, se anunció a Hiber Gordillo como subcoordinador de selecciones Under Mixtas, quien no estuvo presente en el acto, pero se integrará a los trabajos enfocados en las categorías infantiles y juveniles.

Objetivos claros

Ibarra González explicó que uno de los principales objetivos de la coordinación es establecer comunicación directa con las ligas, clubes y entrenadores para ampliar la detección de jugadores y contar con información que permita a los responsables de cada selección observar a los talentos disponibles.

“Nuestro trabajo es hacer reuniones con las ligas porque de ahí provienen los jugadores, reunir a los presidentes para que nos den la información para que los coaches de cada rama puedan llegar y visorear”, explicó.

Detalló que el proceso comenzará con un mapeo de zona donde se juega tochito y posteriormente continuará con visorías en ligas afiliadas de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Comitán y Cintalapa.

La intención —subrayó— es conformar una preselección en la que los aspirantes serán evaluados en aspectos como condición física, habilidades específicas para su posición, disciplina y rendimiento. Posteriormente, los entrenadores realizarán una valoración conjunta para determinar qué jugadores continuarán dentro del proceso.

Una vez concluida esta etapa se contempla efectuar una concentración con los preseleccionados, definir los rosters que representarán a Chiapas y realizar un análisis de los objetivos alcanzados durante el proceso de preparación.

Amplio potencial

Por su parte, Francisco Rivas destacó que el proyecto pretende acompañar adecuadamente el desarrollo de los jugadores y aprovechar el nivel que el Flag Football chiapaneco ha mostrado en competencias nacionales.

El entrenador consideró que Chiapas se ha convertido en una entidad competitiva dentro de esta disciplina y señaló que una de las principales responsabilidades de los coaches será brindar las herramientas necesarias para que los seleccionados puedan desarrollar sus cualidades y responder ante las exigencias de los torneos nacionales.

Entre tanto, Ricardo Díaz informó que el camino trazado es rumbo al 13º Nacional de Flag Football de la Federación Mexicana de Futbol Americano, el cual se disputará del 11 al 16 de noviembre en León, Guanajuato.

Chiapas contempla presentar representativos varoniles, femeniles y categorías Under —desde los 12, 14, 15 y 17 años hasta los 18 años— además de selecciones universitarias en ambas ramas.

El entrenador resaltó la exigencia que representa competir en este tipo de eventos, donde algunas categorías llegan a reunir alrededor de 30 equipos y los participantes pueden disputar hasta cuatro encuentros en una misma jornada.

Niños también tendrán Nacional

Díaz dio a conocer que Chiapas también tendrá presencia en el Baby Flag 2026, programado del 5 al 8 de noviembre en Progreso, Yucatán.

En esta competencia, la entidad tendrá participación con selecciones mixtas en las categorías Under 6, Under 7 y Under 8, ampliando así el trabajo de representativos estatales hacia las edades de iniciación.