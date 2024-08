La actividad de los mexicanos en el día 13

El Canotaje, el Golf, los Clavados, el Ciclismo, entre otras disciplinas, entregaron este miércoles extraordinarias noticias para México, luego de ver a sus representantes avanzar a las siguientes etapas de dichas competencias.

CLAVADOS

Osmar Olvera clasifica a final de trampolín

El clavadista cerró la ronda de semifinal en el cuarto puesto con 463.75 puntos. Los seis clavados que realizó el mexicano oscilaron entre los 3.4 y 3.9 grados de dificultad. El cierre de Osmar fue el mejor evaluado con 87.75 puntos, que aportó para estar en la gran final, este 8 de agosto a las 7:00 horas (TCM).

MIXTO

México obtiene 5º lugar en relevo de Marcha

La Marcha en relevos mixta era la última opción de Alegna González para subir al podio y cumplió con su parte de los 42 km, pero Ever Palma se quedó corto. Todo quedaba en Alegna, poco a poco fue acelerando el paso, aunque su trabajo individual no le alcanzó y cerró en quinto sitio con un tiempo de 2:52:38, para quedar fuera de la competencia.

TAE KWON DO

Daniela Souza cae en su debut en París 2024

Quedó eliminada tras su combate de los octavos de final ante la tunecina Ikram Dhahri 1-2 en la categoría de 49 kg. Esto al perder el tercer "round" por acumular cinco amonestaciones. Una desatención de la tricolor al salirse del tatami cuando restaban menos de cinco segundos significó su derrota. Ahora se encuentra a la espera de volver al tatami, teniendo como fórmula que su rival avance a la final.

GOLF

Gaby López finaliza tercera en primera ronda

Gabriela López terminó en la tercera posición en la primera ronda del torneo. Concluyó la sesión con 70 golpes, 2 por abajo del par del campo. Por su parte María Fassi cerró el primer día hasta el sitio 50. Será este 8 de agosto cuando ambas mexicanas y el resto de las deportistas, disputen la segunda ronda del certamen.

CANOTAJE

Karina Alanís y Beatriz Briones, a semifinales

Beatriz Briones logró el tercer lugar de su serie eliminatoria con tiempo de 1:53.05, mientras que su compañera Karina Alanís terminó su prueba en quinto puesto con un tiempo de 1:52.86. Será este próximo 10 de agosto a las 2:30 de la mañana (TCM) cuando ambas mexicanas vuelvan al agua por el pase a la final por medallas.

SALTO DE ALTURA

No les alcanza y se despiden de París

Édgar Rivera formó parte del grupo A, dominado por el norteamericano Shelby Mcewen, quien impuso una marca de 2.27 m, cifra lejana a lo hecho por Rivera (noveno sitio con 2.20 m). En el grupo B, el turno fue para Erik Portillo, quien terminó con registro de 2.20 m y en el séptimo lugar general. Con esa marca, los deportistas se quedaron lejos de los doce elegidos para seguir avanzado.

ATLETISMO

Tonatiú López va a repechaje en los 800 metros planos

El mexicano por fin pudo pisar la ya famosa pista morada del Estadio de Francia, al competir en el sexto "heat" eliminatorio de los 800 metros planos, en donde finalizó en quinto con tiempo de 1:45.82, el cual no le dio el pase a las semifinales, pero si al repechaje, el cual se realizará este 8 de agosto, a las 4 a.m., tiempo del centro de México (TCM). En caso de avanzar, disputará la semifinal el 9 de agosto a las 3:30 a.m.

NATACIÓN

Equipo mexicano cierra histórica participación

La rutina acrobática de las mexicanas era su carta fuerte y marcó el final de su participación en conjunto con una calificación de 263.4567. Previamente recibieron 347.3874 en la rutina libre y un error en la rutina técnica les costó ser evaluadas por 242.9491 lo que una puntuación final de 853.7931. Falta esperar la calificación del resto de los equipos para conocer en qué posición terminan.

CICLISMO

Daniela Gaxiola avanza a cuartos de final

El Velódromo Nacional de Francia fue testigo de una gran actuación por parte de la ciclista mexicana, quien luego de una emocionante jornada, logró su clasificación a los cuartos de final en la prueba de Keirin. La sinaloense salió con fuerza y velocidad desde el sonar de la campana de arranque, logrando ser la única latinoamericana en seguir con vida en esta disciplina.

TRAMPOLÍN

Dupla mexicana está en la semifinal

Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo se instalaron en una nueva semifinal: lo hicieron en la prueba de trampolín tres metros individual. Vázquez avanzó a la siguiente ronda en el tercer puesto, con una calificación final de 321.75 puntos. Por su parte, Estudillo se ubicó hasta el lugar 17 con un total de 276.46 unidades. La semifinal se disputará este jueves a las 2:00 a.m. (TCM).

DERROTA

Paola Morán termina en 6º lugar de su semifinal

La velocista mexicana Paola Morán no logró clasificarse a la final de la competencia de los 400 metros en los Juegos Olímpicos París 2024 tras concluir en el sexto lugar de la tercera semifinal de la prueba que se llevó a cabo en el Stade de France y con ello se despidió de la justa veraniega.