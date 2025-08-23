La actividad vuelve al auditorio municipal

Después de varias jornadas en las que la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez debió trasladar sus encuentros a otras sedes, este sábado el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos volverá a recibir la emoción de los partidos, marcando el regreso a su sitio habitual para el desarrollo de la categoría femenil.

Desde temprana hora los equipos protagonistas saltarán a la cancha con la misión de sumar puntos clave en la clasificación general. La actividad arrancará a las 9 de la mañana con un duelo que promete intensidad: Gacelas contra Leonas, un enfrentamiento entre dos escuadras que se han caracterizado por su estilo ofensivo y su capacidad para reaccionar en momentos críticos. Ambas plantillas llegan con la necesidad de imponer condiciones y demostrar su evolución en la temporada.

A las 10:00 horas será turno del choque entre Secretaría de Educación y Linces, el cual genera altas expectativas por la consistencia mostrada por el conjunto educativo y la combatividad de las felinas. Para Linces, el reto será superar su irregularidad, mientras que Secretaría de Educación buscará reafirmarse como un plantel sólido en ataque y ordenado en defensa.

La tercera cita del día está programada para las 11:00 horas, cuando Transportes enfrente a Europaraíso, duelo en el que se medirán dos estilos contrastantes: la potencia física y el juego directo del primero ante la paciencia y precisión en el armado de Europaraíso. Este encuentro podría definir posiciones importantes en la parte media de la tabla.

Finalmente, al mediodía, el telón se bajará con un partido que promete cerrar la jornada con intensidad: Queens contra Amazonas. Las dos sextetas se han mantenido como referentes de la competencia y tratarán de reafirmar su jerarquía con un resultado que las impulse hacia los primeros lugares. Se espera un enfrentamiento de alto nivel técnico, con experiencia y juventud combinadas en ambos lados de la cancha.

El regreso al auditorio Profesor Efraín Fernández Castillejos no solo representa la comodidad de jugar en un espacio emblemático, sino también el reencuentro con el público que semana a semana sigue la liga.

Con el calendario avanzando, las protagonistas de este domingo saben que cada punto puede ser decisivo en la lucha por los primeros puestos. Así, la Liga Oficial Municipal de Voleibol continúa consolidándose como uno de los principales semilleros y espacios de desarrollo deportivo en Tuxtla Gutiérrez.