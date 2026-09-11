La Banda del Patrón conquista la corona

La Banda del Patrón cerró con broche de oro una temporada inolvidable al proclamarse campeón del Torneo Veteranos Jr. de la Liga Palapa Fut 7, luego de imponerse por 5-3 ante Caguamos FC en una final que mantuvo a la afición al filo de sus asientos en la cancha de Futbol de Altura Sears y que terminó con ocho anotaciones.

Desde los primeros minutos quedó claro que no sería una final para especular. Ambos conjuntos saltaron al terreno de juego con intensidad, buscando aprovechar cada espacio y llevando rápidamente el balón de una portería a otra. Caguamos FC fue el primero en golpear al minuto 5, cuando Aarón Herrera apareció para abrir el marcador y poner a su equipo en ventaja.

Respuesta

La respuesta de La Banda del Patrón llegó apenas tres minutos después. Al minuto 8, Fidel Herrera encontró la oportunidad para emparejar las acciones y devolverle la tranquilidad a su escuadra, en un inicio de partido que ya mostraba el ritmo que tendría la definición.

Caguamos no bajó los brazos y volvió a adelantarse al minuto 19. Joel Jiménez apareció en zona de definición para anotar su primer tanto de la noche y colocar nuevamente a los suyos arriba en el marcador.

La Banda del Patrón mantuvo la presión y encontró el empate al 22, cuando Miguel Casanova aprovechó una nueva llegada para mandar el balón al fondo de las redes. El encuentro se convirtió en un intercambio constante de ataques, con los dos equipos buscando tomar el control.

La insistencia del cuadro campeón tuvo su recompensa al minuto 28. Francisco Mendoza apareció para marcar y darle por primera vez la ventaja a La Banda del Patrón, que comenzó a encontrar mayor contundencia frente al arco rival.

Antes de llegar al descanso, el conjunto de Caguamos FC volvió a demostrar que estaba dispuesto a pelear hasta el último minuto. Joel Jiménez consiguió su segundo tanto al minuto 25, mediante una acción que permitió a su equipo mantenerse en la pelea por el campeonato.

Segundo tiempo

Con el partido abierto y las emociones creciendo, La Banda del Patrón continuó buscando espacios durante la segunda mitad. Fidel Herrera volvió a figurar en el minuto 35 y consiguió su segundo gol de la noche, el cual fortaleció la ventaja de su equipo y confirmó su protagonismo en la gran final.

Caguamos FC intentó reaccionar, adelantó líneas y trató de recortar distancias, pero se encontró con un adversario que supo aprovechar los espacios. La Banda mantuvo la intensidad y sentenció prácticamente la definición al minuto 41, cuando Acolhua Cuello apareció para marcar el quinto tanto y colocar cifras definitivas de 5-3.

El silbatazo final desató la celebración del ganador, cuyos integrantes levantaron la copa como nuevos campeones de la categoría. El conjunto consiguió imponer su contundencia en un desenlace de gran nivel y coronó así el trabajo hecho durante toda la temporada.

Del otro lado, Caguamos FC se despidió con la frente en alto después de protagonizar un encuentro de poder a poder. El conjunto finalista mostró capacidad de reacción y nunca dejó de competir, ofreciendo junto con su rival una definición digna de una temporada que llegó a su punto culminante con un verdadero espectáculo de Futbol.

Mejor jugador

Fidel Herrera fue reconocido como el mejor jugador de la final, luego de aportar dos anotaciones y convertirse en uno de los protagonistas de la coronación de La Banda del Patrón.