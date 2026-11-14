La Banda sorprende y vence a Leyendas CA

Con garra y determinación, La Banda dio la campanada en la Fecha 12 del Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque, tras vencer al favorito, Leyendas CA, al son de 4 goles contra 3; el encuentro se desarrolló en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente de esta capital

Obed Benítez, Emerson Hernández, Diego Espinosa y Brayan González marcaron los goles de la victoria, mientras que por su rival Armando Peña firmó un doblete y el otro gol fue de Felipe Vázquez.

Feria de goles

La jornada destacó por la gran cantidad de goles anotados y hubo dos encuentros en los que los equipos se combinaron para anotar 14 dianas en total.

En el más dispar, FC Rafita le endosó una goleada de 11-3 al conjunto de Cañoneros, con brillantes actuaciones de César Camacho y Mario Conde, quienes firmaron sendos tripletes; además, Jair Solís puso un par, Renato Encinos y Román Hernández anotaron los otros dos y se dio un autogol del rival.

Del lado de Cañoneros, Leo Villanueva firmó un doblete, mientras que Ángel Barrientos hizo el otro tanto.

Además, Chamacos DV igualó 7-7 con el Deportivo Rayo, en el otro encuentro en el que hubo 14 festejos de gol y un poco más, pues los eléctricos sumaron un punto extra en tanda de penales, al imponerse 3 a 2.

En tiempo regular brilló por el “Depor” el jugador Marcos Santiago, auto de cuatro dianas, mientras que Luis Abarca y Brayan Guichard aportaron los otros tantos, más un autogol del rival. Y del lado de Chamacos, Erick Estrada puso un ‘hat-trick’, en tanto que Gabriel Del Prado y Leo Estrada firmaron sendos dobletes.

Finalmente, la jornada 12 registró para la estadística el triunfo por default para Rayo Vallecano (3-0) sobre Cinepolocos, ya que estos últimos no se presentaron en tiempo y forma al compromiso programado por la liga.