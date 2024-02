La Bandita pega primero en semifinales

El cotejo estuvo lleno de intensidad, pues ambos planteles querían sacar ventaja en la ida. Alan Pola/CP

La Bandita FC consiguió una ventaja de tres goles al derrotar con marcador de 4-1 a Prime FC en la semifinal de ida de la Liga de Desarrollo MX, que se disputó este fin de semana. El partido que se celebró en las instalaciones de Futbol Total EBC fue controlado en todo momento por los vencedores, quienes tienen pie y medio en la gran final del torneo.

Ambos clubes se presentaron con panoramas completamente distintos en las instalaciones ubicadas en el poniente de esta ciudad. La Bandita FC llegó con gente de sobra para sostener el cotejo, mientras que sus oponentes arribaron únicamente con los siete jugadores que estarían en la cancha. Como era de esperarse, los mejor posicionados comenzaron dominando el duelo.

La primera anotación llegó apenas al minuto 1 de haber arrancado. Bryan Jared aprovechó un tiro de libre en tres cuartos de cancha y sacó un potente disparo con la pierna izquierda para mandarlo al ángulo sin darle posibilidades al guardavallas. Con este gol el cuadro de La Bandita comenzó a sentirse mejor en el terreno de juego.

Tuvieron que transcurrir otros 11 minutos para que la pizarra volviera a cambiar. De nueva cuenta, Bryan Jared tomó la pelota para cobrar prácticamente en la misma zona de su primer tanto. Como si de una calca se tratara, el jugador volvió a mandar la de gajos al fondo de la red y puso el 2-0 en el tablero.

La respuesta fue inmediata por parte de Prime FC, que no quiso quedarse atrás. Al minuto 14 del primer periodo, Gerardo Monterrosa disparó desde la media cancha para acercar a los suyos y poner el 2-1 que los acercó y los hizo tener esperanza de encontrar el empate antes de que terminara la primera mitad.

A pesar de los intentos, el resultado no volvió a cambiar y se fueron al entretiempo con el 2-1. Ambas escuadras tuvieron oportunidad de dialogar y en la parte complementaria los dos clubes se vieron mucho mejor. Gracias a un buen desempeño, el peligro en las porterías se redujo y la pelota se mantuvo más en la zona medular del terreno de juego.

El cansancio fue factor, pues debido a no que no tenían elementos en la banca, Prime FC no pudo realizar cambios y sus jugadores poco a poco comenzaron a mostrar fatiga. Esto fue bien aprovechado por Eduardo, quien en la parte final del cotejo anotó un doblete para conseguir el 4-1 definitivo con el que La Bandita puso la primera estaca en el ataúd en el duelo de ida de las semifinales.

La otra llave

El otro partido se disputó en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en donde el club visitante se quedó con la victoria. Sporting FC se llevó el triunfo con un resultado de 6-3 en contra de Cantera. Los próximos enfrentamientos de vuelta se celebrarán el siguiente sábado, en la capital chiapaneca.