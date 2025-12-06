La Coleta se queda sin corrida decembrina

La empresa organizadora de la Corrida Decembrina 2025 informó la cancelación del evento programado para este domingo 7 de diciembre en la Plaza de Toros La Coleta de San Cristóbal de Las Casas.

El festejo anunciado semanas atrás por la empresa Espectáculos Taurinos Ramírez informó que esta determinación se toma tras un análisis responsable de diversos factores que no permiten garantizar las condiciones idóneas para la presentación, entre estas la situación sanitaria que actualmente prevalece en la región y atendiendo al Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal notificado el pasado 2 de diciembre y que afecta a la logística para la movilización de animales previa y posterior a la corrida.

“Nuestra prioridad es la seguridad, el cumplimiento normativo y el respeto absoluto a la afición, por lo que consideramos que esta es la decisión más prudente y correcta en este momento”, anunció el comité organizador a través de un comunicado de prensa, en el que agradecieron la comprensión de todos los involucrado y el resalado del gobierno municipal de San Cristóbal de Las Casas.

El cartel estaba encabezado por el rejoneador Mario Sandoval, acompañado por los Forcados Mexicanos, además de los matadores Octavio García, “El Payo”; Arturo Gilio y Héctor Gabriel. Los protagonistas iban a enfrentar a siete toros de la ganadería Núñez de Olmo, de San José Chapa, Puebla, con astados con un peso promedio de entre 480 y 500 kilos, cumpliendo así con los estándares para este tipo de festejos.

Reembolsos, este lunes

Los boletos para esta función se vencieron en 400 pesos para la zona de sol general y 500 pesos en sombra. Quienes adquirieron con anticipación sus localidades podrán acceder a su correspondiente reembolso desde este lunes 9 de diciembre.

Para cualquier información adicional se puso a disposición el teléfono 2212807787.