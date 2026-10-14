La Copa Alegría alista su quinta edición

Continúa la cuenta regresiva rumbo a la 5º Copa Alegría & Golden Power, prestigiado certamen para exponentes del Fisicoconstructivismo y Fitness, con una atractiva bolsa de 180 mil pesos en premiación. Las acciones se desarrollarán el próximo domingo 18 de octubre en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, en Tuxtla Gutiérrez

La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, presidida por Jorge Jiménez Argüello, compartió los detalles de la convocatoria, que contempla tanto a atletas clasificados y no clasificados, además de exponentes juveniles, veteranos, novatos y principiantes.

En las categorías clasificadas se otorgarán premios de 3 mil pesos al primer lugar, 2 mil al segundo y mil al tercero, además de medallas y trofeos, en tanto que los participantes que finalicen entre el cuarto y el sexto puesto recibirán medallas.

También se establece un premio especial de 15 mil pesos y copa para el Campeón Absoluto, mientras que el título de Campeón de Campeones tendrá un incentivo de 20 mil pesos y copa.

Inscripciones para el torneo

Respecto a las inscripciones, los competidores deberán cubrir una cuota de 500 pesos por categoría y 200 pesos por cada participación adicional, además de presentar copias de su CURP actualizada y de una identificación oficial.

La inscripción y el pesaje se llevarán a cabo en las instalaciones del Alegría Gym Norte (Ceibas 240, colonia Bosques del Parque, Tuxtla Gutiérrez), el sábado 17 de octubre, de 4 de la tarde a 8 de la noche.

Los boletos para poder asistir a la quinta edición de este certamen están a la venta en los gimnasio Alegría, con un costo de 200 pesos para adultos y 100 pesos para niños.