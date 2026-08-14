La Copa Chiapas Tux 7 contará con visores

La Copa Chiapas Tux 7 2026 se prepara para vivir una nueva edición con una propuesta que busca ir más allá de la competencia deportiva, al convertirse en una importante vitrina para los jóvenes futbolistas de Chiapas y la región.

Uno de los principales atractivos de la sexta edición será la presencia de cinco visores oficiales de reconocidos clubes del Futbol mexicano, quienes acudirán al torneo con la encomienda de observar de cerca a los jugadores participantes.

Representantes

Estarán presentes Rubén García, de Atlas FC; Óscar García Villa, de Club América; Iván Solís Vega, de Club León; Diego Rodríguez, de Chivas, y Leonardo Rodríguez, de Rayados de Monterrey.

La presencia de estos especialistas significa una oportunidad para los futbolistas infantiles y juveniles que participen en el certamen, ya que podrán mostrar sus condiciones directamente ante representantes de instituciones que trabajan en la formación y detección de nuevos talentos.

La Copa Chiapas Tux 7 se disputará del 12 al 16 de septiembre de 2026, dentro de las celebraciones del mes patrio, con categorías infantiles y juveniles, y modalidades de Futbol 7, Futbol 8 y Futbol 11. El torneo es organizado por la Liga Tux 7 y contempla una experiencia integral para jugadores, entrenadores y familias, con una organización que incluye tres partidos garantizados, credenciales, inauguración y premiación.

Además de la competencia, las visorías se convierten en uno de los principales atractivos del evento, pues los participantes tendrán la posibilidad de ser observados durante los encuentros y demostrar sus cualidades en la cancha.

Ambiente sano

La organización también subraya la importancia de ofrecer un ambiente de sana convivencia y escenarios adecuados para que los equipos puedan competir durante una semana de actividad futbolística. La convocatoria contempla todas las categorías disponibles y mantiene abiertas las inscripciones para las escuadras interesadas en formar parte de esta edición.

La Copa Chiapas Tux 7 busca así consolidarse como uno de los torneos juveniles de referencia en el sureste, combinando acción en la cancha y oportunidades de proyección para las nuevas generaciones.

Con cinco visores de clubes de la Liga MX, el certamen tendrá una motivación adicional para los jóvenes futbolistas, quienes no solamente competirán por los máximos honores, sino que también tendrán la posibilidad de llamar la atención de instituciones profesionales.

Las inscripciones y mayores informes se encuentran disponibles comunicándose al número 9612620389, a través de cual los equipos podrán solicitar el reglamento y los detalles correspondientes a su categoría.