La Copa Tuchtlán ajusta su calendario

La Comisión Organizadora de la Copa Tuchtlán informó de manera oficial un cambio en las fechas para la segunda edición de este certamen de Voleibol, el cual se ha consolidado como uno de los torneos con mayor convocatoria en Tuxtla Gutiérrez y la región.

Debido a circunstancias ajenas al comité organizador, se determinó ajustar la programación, con el objetivo de asegurar el correcto desarrollo de la competencia, así como salvaguardar la seguridad y la experiencia deportiva tanto de los equipos participantes como del público asistente.

Con esta modificación, la Copa Tuchtlán 2ª Edición se llevará a cabo del jueves 30 de enero al sábado 1 de febrero del presente año, teniendo como sede el parque recreativo Caña Hueca, escenario que ha sido punto de encuentro para importantes eventos de Voleibol en la capital chiapaneca.

El comité destacó que el cambio de fechas permitirá ofrecer mejores condiciones para los encuentros, así como una adecuada organización. En esta edición, la Copa Tuchtlán contempla las ramas femenil y varonil, abarcando categorías mini, infantil menor, infantil mayor, juvenil menor y juvenil mayor, integrando además los rangos de edad correspondientes a los nacidos en 2014 y menores, 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009 y 2006-2007.

La respuesta de los equipos ha sido positiva, manteniéndose el interés por formar parte de este certamen que promueve el desarrollo del Voleibol formativo y competitivo, además de fortalecer la convivencia deportiva entre clubes, escuelas y selecciones locales.

La Comisión Organizadora agradeció la comprensión y el respaldo de jugadores, entrenadores y familias ante este ajuste, reiterando que todas las decisiones tomadas buscan ofrecer un evento ordenado, seguro y a la altura de las expectativas que ha generado la Copa Tuchtlán.

Para cualquier duda o información adicional, los interesados pueden comunicarse directamente con la mencionada comisión a través de los canales oficiales.