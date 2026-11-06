La Familia FC gana la Copa de 1ª división

La Familia FC es el nuevo monarca de Copa de la Liga Independiente de Tuxtla, A. C., luego de imponerse por marcador de 3-1 ante la oncena de Plásticos Pablín en la final de la primera división, celebrada en el campo 1 del parque recreativo Caña Hueca.

Tal y como se pronosticaba, el encuentro comenzó con un ritmo intenso y oportunidades para ambos equipos. Apenas al minuto 10, Armando Acosta adelantó a La Familia anotando el 1-0, pero la respuesta de Plásticos Pablín llegó al minuto 22, cuando Carlos Vázquez culminó una combinación ofensiva para establecer el 1-1.

Dos minutos después, La Familia estuvo cerca de recuperar la ventaja mediante un tiro libre que se estrelló en el travesaño, para mandar el juego empatado al medio tiempo.

Dominó en el segundo

En la segunda mitad, el conjunto de Familia FC salió determinado a llevarse el trofeo para sus vitrinas y Juan Acosta aprovechó un servicio filtrado para ingresar al área y definir el 2-1.

La intensidad también provocó algunos enfrentamientos entre jugadores, situación que fue controlada por el cuerpo arbitral encabezado por Ricardo Marín, con apoyo de Sharani Hernández y José Luis Cruz.

Para prácticamente sentenciar el partido, Carlos Cruz amplió la diferencia a 3-1, aunque en los minutos finales, Plásticos Pablín desperdició un penal que pudo elevar la tensión sobre el final.

Vino el silbatazo final del árbitro para dar paso a la ceremonia de premiación, encabezada por el presidente de la liga, Luis Gordillo, en compañía de Marco Antonio Guillén, Claudia Martínez y Mario Guillén, además del exárbitro Franklin Ruiz Coronado, quienes entregaron los trofeos.

Próximo campeonato

La Liga Independiente de Futbol Tuxtla, A. C., alista el Torneo de Pretemporada 2026-2027, el cual dará inicio tentativamente los días 14 y 15 de noviembre. Los equipos interesados en participar pueden dirigirse a las oficinas de la liga (1ª Oriente Norte número 509, colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez). Para mayores informes, llamar a los números telefónicos: 9616133808, 9611979777, 9611193516 o 9611070028.