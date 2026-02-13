La Familia golea al San Francisco: 6-2

Grandes emociones y sorpresas enmarcaron la segunda fecha de la Temporada 2026 en la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, destacando la sorpresiva goleada del conjunto de La Familia FC, al son de 6-2 sobre su similar del Deportivo San Francisco, en duelo celebrado en el campo 1 de Caña Hueca.

Víctor, Manuel y Acosta se combinaron para guiar a su escuadra a la victoria, aportando dobletes para someter a un rival que cayó presa de la desesperación y que solo pudo descontar a través de Arvin Hernández y César Penagos.

Dos empates más

En más actividad de la categoría estelar se dio un espectacular empate 3-3 entre las oncenas del Deportivo Modelo y Coratux FC, partido que tuvo lugar también en el campo principal del parque recreativo de la capital.

Por los Comitecos Radicados en Tuxtla (Coratux) marcaron Ever Núñez, Alejandro Martínez y José Chacón. Del lado del rival, Víctor Estrada se despachó con un par de anotaciones, mientras que Williams Domínguez puso el otro tanto.

En juego se desarrolló en el campo de La Herradura, Deportivo IMMZ empató 2-2 contra el DC United. Por los primeros anotaron Alfonso Alonso y Rafael Rodríguez, y por el oponente ambos tantos fueron obra de Jonathan Hernández.

Vale la pena destacar que el encuentro entre Croco FC y Plásticos Pablín, correspondiente a esta misma división, quedó pendiente y será reprogramado.

Segunda división

En la categoría de plata el cuadro del Deportivo Tadeo sometió por 4-2 al Toluca FC, en partido celebrado en el campo principal del parque Caña Hueca. El triunfo se labró con doblete de Enrique Altúzar, además de los tantos de Alonso Pérez y Hugo González. Por los Diablos descontaron David Mandujano y Carlos Vázquez.

En otro espectacular duelo, el representativo del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) 33 se impuso por marcador de 4-3 ante Deportivo Chiapas, con doblete de Santiago Ramos y tantos de Jorge Luis López y Edwin Méndez. Del lado contrario marcaron Antonio Fonseca (2) y Ángel Torres.

En otra sorpresa de la jornada, Santa Ana Jr. sucumbió por 2-4 frente al Macía FC. Del lado vencedor anotaron Abel Molina (2), Francisco García y Adrián Zenteno, mientras que por su oponente descontaron Alberto Vázquez y Julio de la Rosa.

Finalmente, la directiva del campeonato que preside Luis Gordillo Domínguez reportó que Talentos FC gana por 2-0 a Terkoz FC, tras aplicarse el reglamento oficial, ya que estos últimos no presentaron documentación requerida en su encuentro, cediendo la victoria en la mesa.