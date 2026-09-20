La final se define en los penales

Costa Verde se proclamó campeón de la categoría Veteranos Master de la Liga Palapa Fut 7, luego de superar a Grupo Galco en una final que tuvo emoción hasta el último momento y que terminó por definirse desde los tiros de penal. El partido se celebró en la cancha de Ultra Sport

El encuentro reunió a dos equipos que llegaron a la instancia decisiva con la intención de cerrar el torneo con el campeonato. Desde los primeros minutos quedó de manifiesto la intensidad con la que ambos disputaron cada balón, en un partido cerrado y con pocas oportunidades claras frente a las porterías.

Primer tanto

Grupo Galco fue el primero en encontrar el camino al gol. Erick Gutiérrez apareció para cobrar un tiro libre y, con un disparo que terminó en el fondo de la portería, puso el 1-0 que permitió a su equipo tomar ventaja en el marcador.

Costa Verde no bajó los brazos y continuó buscando espacios para conseguir la igualada. El conjunto respondió ante la desventaja y encontró el empate por conducto de Fabián Gutiérrez, quien se encargó de poner el 1-1 que devolvió el equilibrio a la final.

Con la igualdad en el marcador, los minutos finales se jugaron con mayor intensidad. Los dos equipos tuvieron que extremar precauciones para no cometer errores que pudieran costarles el campeonato, mientras desde la tribuna se vivía cada jugada con atención.

Penales

El tiempo regular llegó a su final con el empate 1-1, por lo que el campeón tuvo que definirse mediante los tiros de penal. La tensión aumentó en cada cobro, con los jugadores asumiendo la responsabilidad de buscar el título desde el punto de castigo.

En la tanda, el arquero de Costa Verde terminó siendo una de las figuras de la definición. Sus intervenciones resultaron determinantes para inclinar la balanza a favor de su equipo y concretar el campeonato con marcador de 2-1 en la serie de penales.

De esta manera, Costa Verde levantó el trofeo de la categoría Veteranos Master después de una final en la que tuvo que remontar una desventaja y soportar hasta el último instante la presión de un rival que nunca dejó de competir.

Para Grupo Galco quedó el reconocimiento por una actuación que lo llevó hasta la final y por haber mantenido el encuentro en disputa durante los minutos reglamentarios. El 1-1 reflejó el equilibrio de una definición que necesitó de los penales para conocer al nuevo campeón.