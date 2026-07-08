La Gordiza conquista campeonato Bundesliga

Con un cierre lleno de emociones y un despliegue ofensivo que marcó la diferencia en la recta final del encuentro, La Gordiza se proclamó campeón del Torneo Bundesliga de la Liga Palapa Fut 7 al imponerse por marcador de 5-2 ante Damian’es FC, en una final que mantuvo expectantes a los aficionados hasta los últimos minutos.

El duelo por el título reunió a dos de los mejores equipos del certamen, quienes respondieron con un partido intenso, disputado y de alto nivel futbolístico. Durante gran parte del compromiso, ambos conjuntos protagonizaron un choque equilibrado, mostrando orden táctico y una constante lucha por el control del balón en cada sector de la cancha.

Damian’es FC salió decidido a competir de tú a tú con su rival, generando llegadas de peligro y aprovechando los espacios para mantenerse en la pelea por el campeonato. La Gordiza, por su parte, respondió con un Futbol dinámico y una presión constante que obligó a su adversario a exigirse al máximo.

Paridad

El marcador reflejó esa igualdad durante buena parte del tiempo reglamentario, cuando ambos equipos empataban 2-2 tras un intercambio de anotaciones que mantuvo al público al filo de sus asientos. Cada ofensiva representaba una oportunidad clara y los guardametas también tuvieron intervenciones importantes para evitar que los números se moviera con mayor frecuencia.

Sin embargo, cuando el duelo entró en su etapa decisiva, La Gordiza mostró mayor contundencia frente al arco. Aprovechando el desgaste físico de su oponente, el campeón encontró los espacios necesarios para inclinar la balanza a su favor y marcar tres goles consecutivos que sellaron el definitivo 5-2.

La efectividad en ataque, la solidez defensiva y el trabajo colectivo fueron determinantes para que La Gordiza levantara el trofeo, culminando una destacada campaña en la que se consolidó como uno de los equipos más consistentes del torneo.

Pese al resultado, Damian’es FC dejó una grata impresión a lo largo de toda la competencia. El conjunto subcampeón protagonizó una sobresaliente temporada, superando cada fase con carácter y mostrando un estilo de juego que lo llevó hasta la gran final, donde luchó hasta el último momento por el título.

Reconocimiento

Al concluir el partido se llevó a cabo la ceremonia en la que Damian’es FC recibió el trofeo de subcampeón como reconocimiento a su extraordinario desempeño durante el campeonato, mientras que La Gordiza celebró la obtención del título entre aplausos de sus seguidores y el resto de los asistentes.

Con esta final concluyó oficialmente el Torneo Bundesliga de la Liga Palapa Fut 7, certamen que a lo largo de la temporada ofreció encuentros de gran calidad y confirmó el crecimiento competitivo de los equipos participantes, dejando grandes expectativas para la próxima edición.