“La Hormiga” González rescata a las Chivas

Como era de esperarse, el dramatismo invadió la recta final de este atractivo duelo entre dos equipos que confirmaron que serán protagonistas en la Liguilla. Si las Chivas rescataron el empate (2-2) ante los Pumas, “in extremis”, fue gracias a Armando González.

Ni Keylor Navas fue capaz de detener el momento de gloria que vive “La Hormiga”. Con un soberbio cabezazo (minuto 70) y una excelsa definición desde los once pasos (minuto 101), el canterano rojiblanco se visitó de héroe y salió ovacionado del estadio Akron. Doblete que le permitió ser el nuevo líder, en solitario, de la tabla de goleo.

Una revisión en el VAR, por una falta de Rubén Duarte sobre Roberto Alvarado dentro del área, provocó que la escuadra de Gabriel Milito tuviera la oportunidad de evitar la derrota. “La Hormiga” no la desperdició.

Los del Pedregal fueron pragmáticos, conscientes de que el Rebaño tenía la obligación de proponer, al ser local. Apostaron por ser reactivos y la estrategia casi les resultó. En el primer tiempo, tomaron ventaja de dos tantos.

El gol llegó cuando Navas despejó, Robert Morales ganó el balón por arriba, Juninho Vieira hizo una jugada magistral y le dio un pase perfecto a Uriel Antuna, quien no desperdició la ocasión (minuto 22).

Las Chivas se fueron al frente, empeñadas en empatar antes de irse al descanso. Para su mala fortuna, enfrente estaba un arquero que es especialista en crecerse en los momentos de mayor apremio. Sin embargo, al final les alcanzó para igualar.