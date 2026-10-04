La Huella aporta cuatro seleccionados

La Academia de Artes Marciales Mixtas MMA La Huella consiguió una destacada actuación en la fase selectiva estatal de los Juegos Nacionales Populares 2026, al clasificar a cuatro de sus atletas para representar a Chiapas en la etapa nacional que tendrá como sede el estado de Veracruz, del 6 al 14 de noviembre.

El proceso estatal se desarrolló en Ocozocoautla, donde se dieron cita deportistas procedentes de diferentes municipios del estado, en busca de los lugares disponibles para integrar la selección.

Además de las competencias de Artes Marciales Mixtas, el programa reunió las disciplinas de Artes Marciales Chinas Populares y Boxeo.

Cuatro preseas doradas

La academia MMA La Huella cerró su participación con cuatro medallas de oro, resultados que permitieron a igual número de representantes obtener su clasificación y asegurar un sitio dentro de la delegación chiapaneca que competirá en Veracruz.

Entre los seleccionados se encuentran Anuar Arce Yáñez, quien participará en la división de 55-60 kilogramos, así como Juan Martín Romero Salgado, quien obtuvo su lugar en la categoría avanzada de 65-70 kilogramos.

En la rama femenil, Valeria Cruz Alvarado logró su clasificación dentro de la división de 55-60 kilogramos, mientras que Límbano Iván Villalobos completó la lista de representantes de la academia tras conseguir su boleto en la categoría intermedios de 40-45 kilogramos.

Al respecto, el entrenador Alexander Estrada destacó que los resultados obtenidos son producto del trabajo constante realizado durante la preparación, además de la disciplina, esfuerzo y compromiso mostrado por los atletas a lo largo del proceso competitivo.

Asimismo, resaltó el acompañamiento del equipo de entrenamiento como parte importante en la preparación de los competidores, quienes ahora continuarán con sus sesiones de trabajo de cara al compromiso nacional.