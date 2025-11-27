La invasión llega a Tuxtla Gutiérrez

El Deportivo Roma se prepara para vivir una de las noches más intensas del año con la función denominada La Invasión Lucha Libre, que se celebrará el domingo 30 de noviembre a partir de las 18:30 horas. El evento promete emociones fuertes, duelos renovados y la presencia de gladiadores que han logrado consolidarse entre la afición chiapaneca y tabasqueña.

La velada presenta una lucha estelar explosiva, encabezada por el equipo conformado por Capitán Furia, Arjen y Vértigo, que se enfrentará a la peligrosa tercia de Noruego, Sayko y Guerrero Místico Jr. Este combate destaca por el choque de estilos y el historial de confrontaciones entre ambos bandos, lo que anticipa un cierre de jornada lleno de intensidad y movimientos arriesgados.

En la batalla semifinal, el cuadrilátero será escenario de una disputa que reunirá a Murcy Jr., Dantalion y Príncipe Zoque, quienes medirán fuerzas con Gladiador Jr., Steelman y Príncipe Torbellino. Los organizadores señalaron que este choque podría marcar el ascenso de nuevos protagonistas dentro de la escena regional, debido a la calidad técnica y al dinamismo de los seis participantes.

Duelo esperado

Una de las contiendas más esperadas de la noche es la Súper Revancha Súper Libre entre Imperio y Bulldozer, una confrontación directa que se ha calentado en semanas recientes y que se resolverá sin restricciones, dando paso a una exhibición en la que la fuerza y el combate cuerpo a cuerpo serán los protagonistas. La rivalidad entre ambos ha generado gran expectativa en el público.

Asimismo, habrá Relevos Mixtos, con la tercia integrada por Rebelde Boy, Dr. Electro y Black Drago, quienes enfrentarán a Lobo Azteca, Águila Dorada y Kisha Catt en un duelo que combina distintas escuelas de lucha y estilos acrobáticos. La presencia de Kisha Catt y otros talentos emergentes brinda diversidad al programa.

Lucha campal

Otro de los atractivos de la función será la lucha campal en la que participarán figuras como Star Fox, Diosa Sekmeth, Hijo de Remolino, Toxic Woman, entre otros gladiadores que buscarán imponerse en un combate multitudinario en el que la resistencia y la estrategia serán claves para mantenerse dentro del ring.

Dentro del programa se presentará la llamada Invasión Tabasqueña, en la que se disputará el Campeonato de Tercias, choque que promete levantar al público de sus asientos debido a la rivalidad entre representantes de ambos estados. Esta lucha refuerza el tono competitivo que caracteriza la cartelera completa.

La cita es en la tradicional arena ubicada en la 9ª Poniente, esquina con 3ª Norte, en esta ciudad. Los precios para la función son accesibles para toda la familia: VIP, 250 pesos; fila, 200; general, 150, y gradas, 100 pesos, además de que los niños menores de 10 años podrán ingresar gratis en la zona de gradas.

Los organizadores hicieron un llamado para que el público llegue con anticipación, pues se espera una gran asistencia por la calidad de la velada.