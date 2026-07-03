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La jornada 9 vuelve a la cancha de Caña Hueca

Julio 03 del 2026
La cancha de Caña Hueca será sede de la novena jornada del Campeonato de Liga 2026 OMA, con seis partidos programados en la rama femenil. Diego Pérez/CP
La cancha de Caña Hueca será sede de la novena jornada del Campeonato de Liga 2026 OMA, con seis partidos programados en la rama femenil. Diego Pérez/CP

La actividad del Campeonato de Liga 2026 C. Sergio Rafael Gómez Rodríguez continuará este sábado 4 de julio con la disputa de la novena jornada, en la cancha de Caña Hueca, donde se celebrarán seis encuentros correspondientes a las categorías de segunda y primera fuerza de la rama femenil.

La programación confirmada por la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) contempla una intensa jornada que arrancará desde las 8 de la mañana, con equipos que buscarán sumar puntos importantes en la recta intermedia del campeonato.

El primer compromiso enfrentará a Panteras y Valkirias, dentro de la segunda fuerza. Posteriormente, Felinas volverá a la cancha para medirse con Valkirias en otro duelo que promete emociones y un alto ritmo de juego.

La actividad continuará con tres enfrentamientos del grupo B de la primera fuerza Femenil. Secretaría de Educación abrirá este bloque enfrentando a Felinas, mientras que Adlers Menor tratará de imponer condiciones frente a Cinalex. Más tarde, Tucanas intentará sumar una victoria cuando se mida nuevamente con el representativo de Cinalex.

La jornada concluirá con el choque entre Dragons y Adlers Mayor, que pondrá fin a las acciones programadas en la cancha de Caña Hueca y que luce como uno de los partidos más atractivos del día por el nivel mostrado por ambas escuadras durante el certamen.

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