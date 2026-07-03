La jornada 9 vuelve a la cancha de Caña Hueca

La actividad del Campeonato de Liga 2026 C. Sergio Rafael Gómez Rodríguez continuará este sábado 4 de julio con la disputa de la novena jornada, en la cancha de Caña Hueca, donde se celebrarán seis encuentros correspondientes a las categorías de segunda y primera fuerza de la rama femenil.

La programación confirmada por la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) contempla una intensa jornada que arrancará desde las 8 de la mañana, con equipos que buscarán sumar puntos importantes en la recta intermedia del campeonato.

El primer compromiso enfrentará a Panteras y Valkirias, dentro de la segunda fuerza. Posteriormente, Felinas volverá a la cancha para medirse con Valkirias en otro duelo que promete emociones y un alto ritmo de juego.

La actividad continuará con tres enfrentamientos del grupo B de la primera fuerza Femenil. Secretaría de Educación abrirá este bloque enfrentando a Felinas, mientras que Adlers Menor tratará de imponer condiciones frente a Cinalex. Más tarde, Tucanas intentará sumar una victoria cuando se mida nuevamente con el representativo de Cinalex.

La jornada concluirá con el choque entre Dragons y Adlers Mayor, que pondrá fin a las acciones programadas en la cancha de Caña Hueca y que luce como uno de los partidos más atractivos del día por el nivel mostrado por ambas escuadras durante el certamen.