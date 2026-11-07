La jornada dos se vive en Caña Hueca

La Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez continuará con su actividad este sábado 7 de noviembre, cuando se dispute la segunda jornada del Campeonato de Copa 2026 C. Sergio Rafael Gómez Rodríguez, teniendo como escenario la cancha 1 del parque deportivo Caña Hueca.

La programación contempla cuatro encuentros correspondientes a la rama femenil, con participación de equipos de distintas categorías que buscarán sumar resultados positivos en esta nueva fecha.

Las acciones comenzarán a las 10 de la mañana con el enfrentamiento entre Panteras y Felinas Golden, correspondiente a la segunda fuerza. Posteriormente, a las 11:00 horas, Amazonas se medirá ante Club Adlers, en la primera fuerza.

La actividad continuará al mediodía con el duelo entre Cinalex y Toros, también de la primera fuerza, grupo B, mientras que el cierre de esta fecha está programado para las 13:00 horas, cuando Transportes enfrente a Felinas One, dentro del mismo sector.

De esta manera, el Voleibol municipal mantendrá su ritmo competitivo con una cartelera que permitirá a las escuadras participantes continuar su camino en el certamen, que reúne a los clubes de la capital chiapaneca.

La invitación queda abierta para que familiares y aficionados acudan a Caña Hueca y disfruten una jornada de Voleibol femenil en un ambiente de convivencia y espíritu deportivo.