La jornada se muda al parque Loma Bonita

La jornada siete del Campeonato de Copa 2025 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez tendrá un cambio importante para este fin de semana. Por una situación interna, la competencia dejará su sede habitual y se trasladará a la cancha del parque Loma Bonita, en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez, donde se concentrará toda la actividad contemplada para el sábado 22 de noviembre.

El comité organizador anunció que este movimiento responde a ajustes operativos y busca garantizar que todos los juegos se desarrollen en condiciones óptimas. A pesar del cambio de escenario, la programación se mantiene íntegra, con ocho partidos consecutivos, iniciando a las 8 de la mañana.

Encuentros

El duelo que abrirá la jornada será entre Talo’s y Místico VC A, en la categoría femenil B, seguido por el choque entre Místico VC B y Europaraíso, correspondiente a la segunda división. A las 10:00 horas, MVP se enfrentará a Linces, también en segunda división femenil, continuando así con el bloque matutino.

Para el mediodía, la cartelera ofrecerá encuentros de alta intensidad. Salud Justa medirá fuerzas con Transportes en Femenil B, mientras que Guerreras y Lechuzas disputarán otro partido clave. Posteriormente, a las 13:00 horas, iniciará la actividad varonil con el choque de Copainalá y Lechuzas, correspondiente a primera fuerza.

El cierre del día correrá a cargo de equipos varoniles: Adlers Jr. contra Místico VC A, y finalmente Místico VC B ante Jardines del Grijalva, ambos en primera división, donde buscarán puntos determinantes para su clasificación.

Con este cambio de sede, el parque Loma Bonita se prepara para recibir una intensa jornada deportiva que promete emociones, buen nivel y una nutrida presencia de aficionados. La Liga OMA refuerza así su compromiso de mantener el ritmo competitivo y brindar espacios adecuados para el desarrollo del Voleibol en la capital chiapaneca.